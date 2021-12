Familias del Pirineo piden apoyo al comedor para alumnos no transportados

“Sin niños, sin colegios, sin relevo... no hay Pirineo. Tampoco sin una discriminación positiva hacia nuestros centros escolares. Sin Educación no hay Pirineo”. Son los lemas que abandera la plataforma ciudadana Pirieskolak, que busca un cambio legal para que los alumnos no transportados (los que residen en los municipios donde radican los colegios) puedan acceder al servicio de comedor escolar en igualdad de condiciones con los que sí emplean el transporte escolar. Estos últimos, conforme a lo establecido por el departamento de Educación, abonan una cuota máxima de 1,75 euros al día. Este es el coste que se solicita también a Educación para los no transportados del Pirineo, que hoy pagan cuotas de entre 6 y 14 euros.

“El servicio de comedor es muy caro. Una problemática a nivel de Navarra que nosotros trabajamos a nivel de comarca, donde las distancias o la tipología de trabajos hacen muy complicada la conciliación laboral y familiar”, resalta Aitziber Villalba Moreno, presidenta de esta asociación nacida en junio y constituida en noviembre.

Aglutina a 30 familias de pueblos del Pirineo donde hay ubicado un centro escolar: Garralda, Ochagavía, Roncal, Valcarlos, Erro, Espinal y Burguete. “Hemos recabado ya 500 firmas de apoyo en Change.org y buscamos ahora el respaldo de instituciones para dar el paso de reunirnos con quien corresponda de la mano de la Mesa del Pirineo”, añade Villalba. “Entendemos que el comedor escolar está dentro de la educación, y con esa filosofía trabajamos”, indica.

"BAJO PORCENTAJE DE USO"

Según Pirieskolak, las 7 escuelas del Pirineo suman este curso unos 350 alumnos, 230 de ellos transportados y sujetos a la normativa de Educación que financia los sobrecostes de su servicio de comedor, reduciendo la cuota a pagar por las familias a 1,75 euros al día.

Por otro lado, hay 120 escolares no transportados, de los que solo 31 hacen uso de los comedores existentes en Garralda, Ochagavía, Roncal, Valcarlos y Erro (que generan 19 puestos de trabajo). Este “bajo porcentaje de uso” entre no transportados, según Pirieskolak, tiene su origen en que “cuanto más pequeño es el centro, más se paga por día de comedor”. Destaca el caso de Valcarlos, donde se abonan hasta 14,46 euros al día.

“Queremos un cambio de ley en los colegios públicos rurales del Pirineo con respecto al servicio de comedor escolar para que se facilite la conciliación laboral y familiar”, indican. “Por la zona geográfica, donde el tipo de trabajos (ganadería, hostelería...) generan incompatibilidad con la conciliación. Y por la falta de oferta laboral en zona, obligando a desplazarse a otras localidades o a la capital”, añaden.

Resaltan que los altos costes acaban evitando el uso del comedor y que, ante la imposibilidad de la conciliación, “mayoritariamente es la mujer la que se queda en casa, provocando una desigualdad de género”.

En definitiva, aspiran a “conseguir una discriminación positiva para asegurar la continuidad poblacional en un territorio desfavorecido como es el Pirineo”.