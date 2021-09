Liédena municipaliza y mejora las piscinas con 380.000 euros

municipalizara las instalaciones, comprándoselas al Hostal Latorre, y acometiera después varias mejoras. Ahora, el consistorio apuesta por seguir renovando la infraestructura. Este domingo llegará a su fin la temporada de verano 2021 de las piscinas de Liédena . Una campaña especial, pues ha sido la primera después de que el Ayuntamientocomprándoselas aly acometiera después varias mejoras. Ahora, el consistorio apuesta por seguir renovando la infraestructura.

ecuperar este servicio veraniego”, resalta Ricardo Murillo, alcalde de Liédena (Agrup. Villa de Liédena). “Este verano, pese a las restricciones por la covid , la gente se ha comportado muy bien y nos ha agradecido que hayamos hecho posible rresalta Ricardo Murillo, alcalde de Liédena (Agrup. Villa de Liédena).

Según recuerda, el año pasado, primero de la pandemia, con el Hostal Latorre cerrado por la especial situación, Liédena se quedó sin piscinas. “Entonces no eran municipales. Se compartían con el Latorre, los dueños de las instalaciones, mediante convenios, pero ya nos avanzaron que estaban pensando en no abrirlas más. Además, el consistorio cada año asumía más competencias y arreglos. Obras que, al ser una piscina privada, no podían optar a subvenciones”, indica el alcalde.

Así, el consistorio decidió realizar una oferta de compra de las instalaciones: piscina de recreo, piscina de chapoteo, espacio con césped y arbolado, solárium en forma de gradas, vestuarios, baños..., y en una parcela anexa una pista de tenis y dos frontones además de un gran espacio ajardinado y arbolado. La compra se formalizó en abril en unos 360.000 euros y después se hizo una “pequeña” intervención en baldosas y botiquín por 20.000 euros.

UN SERVICIO “NECESARIO”

“Como el desembolso iba a ser importante para una localidad como Liédena (295 habitantes), pero lo veíamos necesario para activar la vida en verano, unos meses antes nos reunimos con el presidente del Parlamento, Unai Hualde, y entregamos también un dossier a todos los grupos para que nos tuviesen en cuenta de cara a las enmiendas a los Presupuestos del Gobierno. Pues bien, solo Navarra Suma presentó una iniciativa, y encima fue rechazada. En el mundo político, se ve que las agrupaciones independientes no tenemos nada que hacer”, lamenta Murillo. Así, “sin ayuda alguna”, recurrieron a fondos municipales.

Ahora, y aunque “los tiempos son ajustados”, pues tendrían que estar las obras realizadas para el 30 de noviembre, aspiran a optar a ayudas del Ejecutivo para acometer una intervención en las piscinas por 110.000 euros. Se prevé actualizar acometidas de luz y agua, renovar vallas y duchas, y eliminar barreras arquitectónicas.