Un brote en la residencia de Cáseda afecta a 15 usuarios y 3 empleadas

Quince usuarios y tres empleadas de la residencia de mayores de de la residencia de mayores de Cáseda han dado positivo en covid-19 en las pruebas realizadas en el centro en las últimas horas. No se descarta que puedan originarse más casos.

Tras detectarse un primer caso de coronavirus el martes por la tarde en una residente, el miércoles se realizó un cribado general entre los 44 usuarios y 24 trabajadoras del centro. Este dio a conocer, ayer, los datos de 18 positivos totales. Este viernes se prevén realizar nuevos test.

“Este brote ha sido un palo fuerte. De momento, por suerte, y gracias a la vacunación de la gran mayoría de los residentes, no ha habido casos graves y muchos son asintomáticos”, informaba ayer el alcalde casedano, Jesús Esparza, quien confirmó no obstante el traslado de tres residentes a Pamplona para ser atendidos en un centro especializado (no hospitalario). “Se ha trabajado de la mano del centro de salud y del departamento de Derechos Sociales del Gobierno, que ha ayudado a redistribuir la residencia separando los casos positivos de los negativos”, indicó.