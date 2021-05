Calles sin respuesta en Ustés

Actualizada 09/05/2021 a las 06:00

“Las calles están hechas para como se vivía antes”, repara Cruz Moriones. Y las de Ustés sugieren un plató donde ambientar una película de época. El escenario al aire libre tiene 6.000 metros cuadrados de piedras de canto rodado que se hicieron calle en 1955, como un bordado donde se incrustan 30 casas, casi todas conservadas, la mitad con luz cada noche y en el que pasear es un deleite una mañana cualquiera. Pero el empedrado se tradujo en problema cuando llegó el momento de renovar las redes de saneamiento. Más de diez años hace de aquello, enredados en papeles llevan desde entonces en este concejo del almiradío de Navascués, con 20 personas empadronadas.

La institución Príncipe de Viana insta a conservar el singular empedrado, ya algo deshilachado, que siluetea cada rincón y traza una alfombra canteada en la entrada de las casas. El pueblo es partidario de conservar el patrimonio, pero no dispone de recursos económicos para afrontar una obra de 1,2 millones de euros, según el proyecto redactado en 2017. “Ahora, igual los números son ya otros”, apunta Cruz Moriones, presidente del concejo y alcalde del almiradío de Navascués. Ya no saben qué puerta tocar, las tienen todas manidas, regresan a casa con buenas palabras, pero se encuentran en un bucle enrevesado, como si ese elegante empedrado fuera un laberinto, un scape room sin pistas para encontrar la salida. Esperan reunirse con Jesús Rodríguez, director de Administración Local y de Despoblación en el Gobierno de Navarra. Ustés es paradigma de pueblos que pierden almas, pero se niegan a quedar sin alma. Urge una solución porque las redes de fibrocemento languidecen y las “averías, fugas y atascos son habituales”. “Hace poco se rompió una boca de riego. No había ni recambio, por fin encontramos uno desde una página en internet en Córdoba, pero no logramos contactar, esto es insostenible, muchas veces los vecinos tenemos que repararlas con nuestros medios y entendimiento”, acuña Cruz Moriones y ratifica su postura Tomás Urbicáin. Además, el fribrocemento, con amianto entre sus componentes, “es potencial carcinógeno de uso prohibido desde 2002, y el peligro real se da con la rotura”, apuntan. El Gobierno les propuso financiar un porcentaje de la obra. Pero ni para eso les llega. “Los únicos ingresos proceden de la caza y de las hierbas, pero los 123.000 euros de presupuesto se van prácticamente en arreglos de cierres, los desbroces... en el mantenimiento”, sostienen.

“Hemos presentado distintos modelos de empedrado en Príncipe de Viana, algo que abarate costes, pero no, dicen que hay que conservar el actual y lo entendemos, y a nosotros lo que nos preocupa son las redes, las conducciones de agua, necesitamos renovarlas, es un servicio básico”, inciden y consideran irónico recibir propuestas de subvención para bombillas de bajo coste en edificios públicos, “que en Ustés se enciende como mucho 20 veces al año” o un carril bici. “¿Un carril bici aquí?”, plantea Cruz Moriones.

Los dos nacieron en Ustés y han desarrollado su trayectoria laboral en Pamplona, siempre contaban las horas para volver el fin de semana y ahora, ya jubilados, pasan buena parte de los días a orillas del río Salazar.

El canto rodado se debilita cada día, basta un paseo para comprobar las hendiduras del paso del tiempo y de las tuberías rotas. Las anchura y el pavimento impiden la circulación de camiones de tonelaje, a pesar de ello los vecinos se han apañado para conservar las casas, la iglesia, habilitar un parque..., en este escenario que es muga con Salazar y Roncal.

