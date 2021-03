Altavoz a la Sangüesa que trabaja en femenino

Actualizada 09/03/2021 a las 06:00

Ocho calles tiene Sangüesa con nombre de mujer frente a más de veinte dedicadas a hombres. Un ejemplo de cómo, históricamente, el trabajo y la labor de las mujeres ha quedado en segundo plano”. La reflexión parte de la boca de Susana Garralda Pérez, concejala de Asuntos Sociales, quien destacaba ayer, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que “hay que ir avanzando hacia el equilibrio” en materia de igualdad.

Por eso, y en este año marcado por la pandemia de coronavirus, el Ayuntamiento de Sangüesa ha apostado por realizar una reivindicación diferente a la de años precedentes. En vez de organizar concentraciones, buscando evitar aglomeraciones de vecinos, ha dado voz a siete mujeres de perfiles muy diferentes desde su web, una al día desde el 1 de marzo, “destacando su empeño profesional y con perspectiva de género”.

En la declaración institucional del 8-M, el consistorio se compromete a “dar visibilidad al imprescindible trabajo de las mujeres como constructoras de nuestra comunidad, fomentando el respeto y reconocimiento que merecen”.

CIENCIA Y MÚSICA

“Creo que en el mundo de la ciencia las mujeres están ganando la carrera”. Así lo asegura en su entrevista Eva Bandrés, sangüesina de 50 años, madre de 3 hijos y científica formada en Biología y especializada en Inmunología. Trabaja en el Hospital de Navarra e imparte clases en la Facultad de Medicina de la UPNA. “He estado siempre rodeada de mujeres científicas. Otra cosa son los científicos que vemos en la tele, la mayoría hombres. Las mujeres solemos quedarnos en la ‘recocina’, gestionamos lo que no se ve...”, añade. “De lo que más satisfecha me siento, que ha dependido poco de mí, es de haberme rodeado de un gran número de mujeres que me han ayudado para ser quien soy, como científica y como persona”.

Por su parte, y cuestionada sobre si existía diferenciación de instrumentos por géneros en sus inicios musicales, Ana Iso Ibáñez, de 38 años, recuerda que sí se daba en ciertos casos. De hecho, fue “la primera y la única chica durante muchos años estudiando percusión en Sangüesa, cosa que por suerte ha cambiado”. Su tesón le llevó al Conservatorio Superior de Música de Navarra, donde se graduó en la especialidad de Percusión Clásica. “Fui la primera chica de Navarra”, asegura. En su ciudad, ha tocado en la banda de música local, la Txaranga Katxi y con los gaiteros. Hoy se dedica a la docencia musical en educación Infantil y Primaria. “Pido a todas las chicas que estén pensando en dedicarse a la música que luchen por aquello que realmente quieren. Que hagan que la música no entienda de género”.

MODA Y VOLUNTARIADO

Edurne Ibáñez es una diseñadora de moda de 42 años ligada a Sangüesa que suma varios reconocimientos nacionales e internacionales. Emplea en sus creaciones elementos de reciclaje, dotándolas de un “aspecto vanguardista y atemporal”, y hoy trabaja sobre todo para espectáculos de danza, teatro y ópera. “Retos han sido cada uno de mis trabajos. Una de las cosas por las que amo mi profesión es porque cada proyecto es distinto. La dificultad siempre se resuelve y lo que nunca me ha fallado son las ganas de seguir intentándolo”, asegura, aspirando a “no dejar de aprender nunca”.

Más de 20 años como voluntaria de Cruz Roja lleva ejercidos, por su lado, Laura Sola Martínez, auxiliar de enfermería de 38 años, madre de 2 hijas y trabajadora. Desde 2018 es presidenta de la asamblea local de esta entidad en Sangüesa, que considera “una gran familia”. “Me han enganchado el ayudar a otras personas y trabajar en pos de una sociedad más humanizada, un mundo mejor, y por supuesto el crecimiento personal”, afirma. Anima a otras mujeres jóvenes a acercarse a conocer los proyectos de Cruz Roja y “sus valores humanitarios, donde las personas son lo más importante, sin ningún tipo de distinción”.

INVESTIGACIÓN E HISTORIA

Centrada en realizar el Doctorado en Neurociencias en la Universidad de Navarra y redactar su tesis sobre la enfermedad de Alzheimer, “la forma más común de demencia en la sociedad y que a día de hoy no tiene cura”, se encuentra Noemí Sola Sevilla, investigadora sangüesina de 25 años formada en Bioquímica. “El cerebro me fascina. Me parece increíble cómo un conjunto de células insignificantes al ojo humano puede hacer que cada día te acuerdes de comprar el pan, no se te olvide conducir o te permita aprender un idioma nuevo”, destaca. Le gustaría seguir investigando, pero cree que “en este país es complicado pues no hay muchas oportunidades de trabajo y las condiciones laborales no se corresponden con la inversión mental y física que una aporta”. Coincide además con Eva Bandrés en que “la gran mayoría de científicos e investigadores son mujeres”, si bien “en los puestos más altos se sitúan hombres”.

Otro perfil resaltado en las entrevistas municipales es el de Mª Blanca Labay Dieste, hoy jubilada y que fue la primera concejala del Ayuntamiento de Sangüesa de la democracia en las elecciones de 1979. La única mujer de 11 corporativos. “En los últimos años se ha avanzado mucho, pero hasta que no se consiga la igualdad de oportunidades plena, hasta que los órganos de poder no sean un fiel reflejo de la sociedad en la que el número de mujeres y hombres es similar, hasta que todo ello sea asumido de forma natural y deje de ser noticia por lo que significa de extraordinario, no tenemos que dejar de insistir en nuestras reivindicaciones”, cree.

Finalmente, se dedica un perfil para recordar a Fermina de Ripalda. A esta benefactora le debe Sangüesa la creación del primer colegio gratuito de educación básica para niñas en 1825 (donó un palacio) y de la capilla del patrón San Sebastián en la iglesia de San Salvador. Ella sí tiene una calle.