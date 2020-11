Actualizada 15/11/2020 a las 06:00

Pocos territorios han preservado emblemas de su esencia tan reseñables como la indumentaria tradicional. El valle de Roncal, en ese sentido, es un privilegiado, puesto que la amplia colección de prendas conservada en sus casas ha posibilitado, ya en fechas recientes, no solo rescatar los trajes tradicionales para su uso en fechas señaladas, sino que muchos roncaleses hayan apostado por confeccionar nuevas vestiduras mostrándose orgullosos de esta parte de sus raíces. Ahora, una exposición virtual permite acercarse a estos trajes típicos a través de fotografías tomadas a vecinos del valle en diferentes estudios (Pamplona, Zaragoza, San Sebastián, Baiona, Burdeos...) en la segunda mitad del siglo XIX.

“Es parte de la colección de fotos antiguas que he podido ir confeccionando con el paso de los años. Unas estaban en la casa que compré en Roncal, otras las fui adquiriendo, otras me las regalaron, otras me las cedieron para escanear...”, asegura el autor de la muestra, José Ignacio Riezu Boj, investigador roncalés de 61 años “apasionado de la etnografía y de la indumentaria roncalesa”.

La exposición, titulada ‘Identidad roncalesa: indumentaria en retratos fotográficos del siglo XIX’, puede visitarse en la página web de la Cátedra de patrimonio y arte navarro de la Universidad de Navarra. Recoge un texto introductorio y 15 imágenes con sus correspondientes explicaciones.

“La indumentaria roncalesa siempre ha sido considerada por los roncaleses algo importante y exclusivo. De hecho, en las ordenanzas que el valle fue actualizando en los siglos XVI-XVIII siempre aparece un capítulo encargado de explicar y regular su uso solo para personas nacidas en el valle”.

Y es que, añade, “la utilización exclusiva del traje roncalés era una forma de reconocer y proteger los especiales privilegios individuales roncaleses, entre otros su hidalguía colectiva”. Considera Riezu que “esto pudo ser el origen del fuerte lazo que han mantenido los roncaleses con su indumentaria y que ha perdurado con más arraigo que en otros valles”.

En referencia a los retratos del siglo XIX, en los albores de la fotografía, dice que “aunque no sean escasos entre las familias roncalesas, la presencia en ellos de indumentaria típica es muy limitada”. “Solamente unas pocas familias acomodadas (las que tenían acceso a estudios fotográficos) conservaron por unas décadas los modos de vestir de sus antepasados”.

ESTUDIO FOTOGRÁFICO

Explica este investigador, autor de dos artículos sobre la materia en Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, que “la fotografía antigua puede ser una forma de acceso para estudiar la indumentaria tradicional”, al igual que lo son otras que él mismo ha seguido como “recorrer las casas inventariando prendas o repasar archivos notariales donde se recogía y describía lo que se dejaba en herencia”, afirma.

Destaca que “aún hay muchas lagunas en el estudio de la indumentaria roncalesa”. “Cuando empecé a analizarla, hace 20 años, había muy poco. En Aragón, en cambio, han estudiado más sus trajes”.

De su estudio sobre las fotografías del siglo XIX, concluye que “la indumentaria roncalesa no era algo tan fijo, la realidad era más variada de lo que se cree”. “Ahora, cuando se recrean trajes, se señala que el de mujer soltera era de esta manera, el de casada de esta otra, el de un joven así... Y en líneas generales sí, pero en las fotos hay cosas que no cuadran con esa estandarización”.

Y lo ejemplifica. “En cuanto a las mujeres de las fotos, se ven diferencias en las faldas; unas las llevan mucho más oscura y plisada que otras. También se ve una chica que lleva jubón o chaqueta con mangas, cosa que hoy se dice que no llevaban las solteras. Y los pendientes de varias mujeres son muy diferentes a los que se usan ahora”.

Analizando las fotos de los hombres, refiere por ejemplo que “el pañuelo anudado a la cabeza o los peales (especie de calcetín corto que se llevaba debajo de las albarcas) hoy no se utiliza, al igual que el sombrero de ala ancha que se ve en una imagen”.

Asimismo, indica que “el capote con valona que viste en una foto quien fue alcalde de Roncal, Luis Ochoa, era antaño la indumentaria de todos los hombres para ir a misa, y hoy solo lo llevan las autoridades locales”.