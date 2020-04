Sangüesa estudia medidas de apoyo al comercio y autónomos

19/04/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Sangüesa está estudiando fórmulas de apoyo al comercio, autónomos y pequeñas empresas de la localidad con partidas económicas, obtenidas tras un ajuste de sus presupuestos. “Estudiamos incluir en los presupuestos de 2020 un paquete de medidas económicas y sociales para apoyar a empresas y colectivos vulnerables con el objetivo de contrarrestar las consecuencias derivadas”, expone la alcaldesa, Lucía Echegoyen, en un mensaje lanzado a la ciudadanía. La primera edil apela, no obstante, a la “cautela”, a la espera de conocerse el respaldo que puedan ofrecer instituciones supramunicipales, como los gobiernos central y navarro. “Se trata de no duplicar”, aclara con criterio de actuación dentro del estudio que está llevando a cabo la institución que preside. En ese sentido, el programa específico del Ayuntamiento tendría un carácter complementario.



Como preámbulo a la adopción de cualquier decisión en esa línea y “a la vista de una situación cambiante” en órganos superiores, el equipo que gestiona mantiene contacto con el comercio local para, entre otras cuestiones, estar al corriente de las necesidades que formula.



En su mensaje a la ciudadanía, Echegoyen no puede sino destacar “el grado de compromiso y solidaridad a la hora de aportar y ayudar de particulares, asociaciones, comercios, autónomos, pymes y empresas de la localidad” que -como dice-”está siendo extraordinario. No hay palabras para agradecerlo”. “Tengo la necesidad en estos momentos de haceros llegar mi dolor más profundo, principalmente por aquellos que nos han dejado. Y lanzar un mensaje de ánimo a todas las personas que luchan desaforadamente por recuperar su salud y cómo no, mi absoluta admiración por esos auténticos héroes, en la mayoría de los casos anónimos, que dedican sus conocimientos y su incansable esfuerzo a salvar y cuidar vidas”, agrega.



SEGUIMIENTO EN LA RESIDENCIA



Especial motivo de preocupación por su parte -como afirma- es el seguimiento de la residencia municipal. En días pasados volvieron a realizarse nuevas pruebas para conocer el grado de contagio del coronavirus dentro del centro. “Se han vuelto a hacer nuevos test porque los únicos fiables son aquellos que dan negativo”, precisó a este medio.



“Desde el Ayuntamiento -asegura en el mensaje difundido a través del portal digital municipal- se hace un seguimiento diario de la situación en la residencia municipal en la que os aseguro se trabaja incansablemente y con gran ahínco por parte de las y los profesionales para que la situación sea lo más estable posible. El protocolo ha establecido todas las actuaciones llevadas a cabo. Los fríos datos pueden tener trascendencia para algunas personas, lo valoramos, pero detrás de cada dato se esconde una realidad personal que consideramos y respetamos ante todo. Intentamos que la información sea clara para las personas cercanas a la residencia. Es importante la cronología cuando se cuentan unos hechos. El escenario sobre todo al principio en la residencia era muy complicado de gestionar. Desgraciadamente, como ya comenté se detectaron casos positivos e inmediatamente se implantó el protocolo establecido por el departamento de Derechos Sociales. Las limitaciones de espacio, la escasez de EPIs, la ausencia de pruebas fueron una realidad que añadió muchas dificultades a la evolución del virus”.



La primera edil afirma asimismo que “se ha estado en continua comunicación con el departamento de Derechos Sociales” y que se consiguió “una colaboración en palabras de la propia consejera, que ha dado como resultado el apoyo de personal con tareas de dirección en la residencia”.



Las autoridades locales, como precisa en su mensaje, insistieron “desde el principio” en la necesidad e “importancia de realizar test a todas y todos los residentes y a día de hoy se han podido realizar”. En otro orden de cosas, dentro de la dinámica de funcionamiento interno del Ayuntamiento, la vía telemática se ha convertido en cauce de comunicación entre concejales de las diferentes formaciones representadas en el arco municipal. La conexión ha facilitado la celebración de comisiones informativas. En su comunicado dirigido a los vecinos, Echegoyen recuerda el desarrollo periódico del plan de desinfección municipal, llevado a cabo en colaboración con agricultores, trabajadores municipales, empresa de limpieza y la UME.