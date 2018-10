Estreno infantil en el encuentro de corales del Pirineo

23/10/2018 a las 06:00

El otoño es sinónimo de música coral en el Pirineo. Y así van ya 17 años. En este caso, fue Ochagavía la localidad que acogió una nueva edición del Encuentro de corales del Pirineo oriental navarro, una cita consolidada que atrajo hasta la iglesia de San Juan Evangelista a cientos de personas el pasado sábado. Y, como novedad, el acto sirvió de puesta de largo de una nueva agrupación infantil, llamada Txikikoro, nacida al amparo de la coral Zaraitzu Abesbatza.

“El concierto resultó muy bien. Como todos los años, antes hubo una misa cantada, y después actuamos ya todas las corales. Primero por separado y luego conjuntamente”, expresaba ayer Edurne Esarte, directora de la coral salacenca, la anfitriona de este año, junto con Diego Eder.

La primera coral en actuar fue Auzperri Abesbatza, dirigida por Begoña Almirantearena. Sus músicos interpretaron ‘Agurra’, de J.L. Ansorena, y ‘This Little Light Of Mine’, de Mark Hayes.

En segundo lugar intervino la coral Orreaga Abesbatza, dirigida por Javier Iriarte. Cantó ‘Tornaré’, de Albert Alcaraz, y ‘The Ground’, de Ola Gjeilo.

Y en tercer lugar, al no poder comparecer este año la coral Julián Gayarre del valle de Roncal, le llegó el turno a la coral Zaraitzu Abesbatza. Aquí fue donde se dio a conocer el coro infantil Txikikoro. “Empezamos a ensayar con los txikis en febrero y el sábado fue la presentación”, expresó Edurne Esarte. Así, la coral adulta cantó ‘Old Time Religion’, de Moses Hogan, y después el Txikikoro se estrenó cantando ‘Banaha’. Por último, ambos grupos cantaron conjuntamente una versión de Josu Elberdin de la conocida canción ‘Lau Teilatu’.

En la segunda parte del concierto cantaron ya todas las corales juntas y se escucharon ‘Izar Ederrak’, de Josu Elberdin; ‘Soon I Will Be Done’, de I. Dawson; ‘Porrusalda’, de Javier Busto; y ‘Heal The World’, de Michael Jackson.

“El coro infantil gustó mucho y esperamos que se animen más niños y niñas a venir con nosotros a disfrutar de la música de una manera lúdica y divertida”, sentenció Edurne Esarte.

