Puesta de largo de la IV Carrera Solidaria Barañáin-Tsunza

09/05/2019 a las 18:40

La IV Carrera Solidaria Barañáin-Tsunza, que tendrá lugar el sábado 18 de mayo coincidiendo con el Barañaingo Eguna, celebró este miércoles su acto de presentación oficial.

El pasado mes de marzo se abrió el plazo de inscripción, que permanece abierto a través de la web: www.baranain-tsunza.com

Los organizadores (Children of Africa Barañain, Barañaingo Jai Batzordea y Barañaingo Korrikalari Taldea) recuerdan que aquellas inscripciones que se formalicen antes del 12 de mayo tendrán garantizada la camiseta oficial de la carrera.

Los precios son de 8€ para las carreras de 2 y 5 km y de 10€ para la carrera de 10 km. Las carreras infantiles son gratuitas, aunque existe la posibilidad de hacer una donación de 6€ y recibir la camiseta de la carrera. También se anima a los participantes a colaborar con el centro de distribución de alimentos Saskia aportando 1 kg de arroz, azúcar o cereales el día de la prueba.

Los horarios establecidos en esta cuarta edición, que cuenta con la novedad de la carrera de 2 kilómetros, son los siguientes:

10:00 h. Nacidos entre 2010 y 2012 (450 metros)

10:10 h. Nacidos entre 2007 y 2009 (900 metros)

10:20 h. Nacidos a partir de 2013 (300 metros)

10:30 h. Carrera adultos con distancias de 2, 5 y 10 km.

12:00 h. Entrega de premios

Por su parte, la recogida de dorsales tendrá lugar en la plaza Consistorial en los siguientes horarios:

Jueves 16 de mayo, de 17:00 a 21:00 horas

Viernes 17 de mayo, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas

El día de la carrera, que vuelve a contar con el patrocinio de Obra Social La Caixa y del Ayuntamiento de Barañáin, los corredores contarán con servicio de consigna y masajes en la plaza Consistorial y también podrán utilizar los vestuarios situados en el Polideportivo Municipal. Además, gracias a la colaboración de empresas y particulares, los corredores recibirán una bolsa con regalos al llegar a meta y se realizarán numerosos sorteos.

Según avanzan los organizadores, tras superar en la tercera edición las mil inscripciones, "las previsiones para este año son muy positivas". "La carrera contará con un ambiente festivo de música y color, al celebrarse en el marco del Barañaingo Eguna. Y este año volverá a colocarse una gran carpa en la plaza del Ayuntamiento con barra y escenario", apuntan.

Gracias al dinero recaudado en las dos primeras ediciones se pudo llevar a cabo el proyecto de construcción y ampliación de la casa de acogida Makuti Children’s Home, que funciona a modo de residencia escolar para 20 niños y niñas necesitados de Tsunza (Kenia). Con la recaudación de la edición de 2018 se pudo abastecer de suministro de agua a la escuela de Mbandi y construir un muro de protección para una casa de acogida en Kibera.

Los fondos conseguidos con la carrera de este año 2019 irán destinados al proyecto Kinango for Life, un concurso-evento organizado por Children of Africa en colaboración con varias escuelas de primaria en Kinango sub-county. En el evento participan principalmente alumnos de octavo de primaria, que competirán con otros alumnos de las escuelas seleccionadas en el distrito de Kinango con el objetivo principal de mejorar la calidad de la educación y la salud en dicho distrito. "Este es el evento más grande e importante organizado por Children of Africa cada año y uno de los más importantes del distrito de Kinango. Su éxito y relevancia radica en la gran cantidad de participantes, la cooperación entre escuelas y diversas entidades del sector educativo del lugar y, sobre todo, en su elevado número de asistentes. Todo ello convierte este evento en la ocasión ideal para tratar temas de gran importancia, como son la educación y la salud, y concienciar a un gran público sobre lo vital que es el trabajo en equipo para mejorar su calidad en beneficio de la comunidad entera", explican desde Children of Africa Barañáin.

Etiquetas Barañáin

Solidaridad

Selección DN+