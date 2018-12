Lagunak sube un peldaño con el cuarto puesto del equipo senior

22/12/2018 a las 19:07

El año pasado regresaron de Valladolid, ciudad en la que se disputó el Campeonato de España de gimnasia rítmica por conjuntos, con un “histórico” quinto puesto. En esta ocasión, el equipo senior de Lagunak no tuvo que viajar, ya que la competición se disputó en el Navarra Arena, y con el calor de estar en casa superó el resultado de 2017 (el mejor cosechado hasta la fecha) haciéndose con un cuarto puesto y clasificándose para las finales.

“Ha sido una de las competiciones más emocionantes que hemos vivido. El hecho de que fuera en casa hizo que nos sintiéramos muy arropadas. Además, también sentimos mucho cariño por parte de la Federación Navarra”, comenta Uxue Almiñana, entrenadora del club lagunero junto a Javier Redrado y con el apoyo de Sara Gorría con los equipos inferiores.

La temporada para el equipo integrado por Ane Áriz, Irene Almárcegui, Vega Cigudosa, Andrea Herrero, Estíbaliz Gárriz y Sheila Valencia no ha sido fácil. Compaginar entrenamientos con estudios o trabajo ha requerido de un gran esfuerzo para todas ellas. “Irene, por ejemplo, venía a entrenar desde Zaragoza. Han luchado mucho y este cuarto puesto, rozando el podio a solo 3 décimas, ha supuesto una gran alegría”, reconoce Almiñana, que no se olvida tampoco de Ander Olcoz. “Ander ha formado parte del equipo durante toda la temporada, pero no ha podido competir porque todavía no están aceptados los conjuntos mixtos. Pero ha trabajado como todas y este premio es también de él”, destaca.

Lagunak brilló sobre el tapiz con una coreografía de diez mazas al son de 'Bohemian Rhapsody' de Queen. “Es un ejercicio en el que se une la dificultad con una buena composición y ha resultado complicado sacarlo adelante”, reconoce la entrenadora.

El buen hacer en los dos pases les aupó a ese valioso cuarto puesto y les llevó a una clasificación para las finales, en las que quedaron en la sexta plaza. “Las chicas rebosaban felicidad. El nivel de la competición es cada vez más alto y estamos muy felices de haber subido ese peldaño del quinto al cuarto puesto. Ahora el objetivo es continuar trabajando para seguir ahí. Este resultado nos da unas fuerzas tremendas”, admite Almiñana.

Lagunak también estuvo presente en el Campeonato de España con el equipo infantil (Victoria Jiménez, Malen Careaga, Laura Osta, Sara Ojer, Paulina Nieto y Marina Salaverria) y el equipo junior (Irune Fernández, Alejandra Mayordomo, Ohiane Palacios, Elena Palacios, Estíbaliz García y Laura Alejandre). “Las infantiles están adquiriendo experiencia. Tuvieron algún fallito que solucionaron el segundo día. Es un lujo trabajar con ellas. En cuanto a las junior, tenía un ejercicio difícil con cinco cintas que resolvieron dignamente y estuvieron realmente bonitas”, describe.

Un total de 104 clubes, pertenecientes a 15 federaciones, tomaron parte en la competición. En cuanto a la representación navarra, además del cuarto puesto de las senior de Lagunak, sobresalió el triunfo de las junior del Alaia Valle de Egüés.

Ahora tocan unos días de descanso en Navidad y el siguiente paso es “comenzar a trabajar la temporada individual y organizar la de conjuntos”. “Y todo ello no sería posible sin el respaldo de las familias. Su apoyo constante resulta fundamental”, subraya Almiñana.

Etiquetas Barañáin

Lagunak

Selección DN+