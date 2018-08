Actualizada 30/08/2018 a las 10:58

Las áreas municipales de Deportes, Cultura, TIC (Telecentro) e Igualdad han diseñado una oferta de cursos y talleres que arrancará en el mes de octubre.

El Área de Deportes es el primero que ha abierto el plazo de inscripción. En escuelas deportivas, oferta gimnasia rítmica, ritmodance junior (baile moderno, zumba, funky), patinaje (artístico y velocidad), kárate, atletismo, judo, gimnasia artística/acrobacias, pelota y la novedad de ajedrez.

En actividades para jóvenes y adultos, presenta gimnasia de mantenimiento, zumba, yoga, gap, espalda sana, kárate juvenil, tonofit, aeropump, gimnasia hipopresiva, pilates, hipopilates y TRX. En cuanto a la tercera edad, la oferta se compone de yoga, gimnasia de mantenimiento, pilates y baile deportivo en línea.

Las inscripciones por parte de personas empadronadas en Barañáin se deben realizar del 28 de agosto al 7 de septiembre llamando al 012 o al 948 012 012. En el caso de la tercera edad, si una persona desea apuntarse a más de una actividad, deberá hacerlo el 10 de septiembre.

Si después de estos plazos existen plazas libres, cualquier persona interesada podrá apuntarse del 18 al 21 de septiembre acudiendo a la Oficina de Atención Ciudadana.

Por otro lado, la inscripción en las escuelas deportivas de baloncesto, balonmano y hockey sobre patines se debe realizar del 31 de agosto al 14 de septiembre llamando al 012 en el caso de las personas empadronadas en Barañáin, así como personas abonadas a Lagunak. Las no abonadas y no empadronadas deberán llevarlo a cabo, en el mismo periodo, acudiendo a la oficina de Deportes de Lagunak. No obstante, “la incorporación de participantes no empadronados y no abonados será estudiada y valorada su viabilidad”.

CULTURA

El Área de Cultura oferta talleres de bailes caribeños, bailes de salón, danza oriental o del vientre, danzas, jotas de Navarra, patchwork, costura, fotografía digital, taller de cómic, anime e ilustración para jóvenes, taller de jauziak, teatro para jóvenes, técnicas teatrales, técnicas del dibujo y la pintura.

Las inscripciones para personas empadronadas se llevará a cabo del 3 al 10 de septiembre en el 012.

TIC-TELECENTRO

El Área TIC-Telecentro oferta varios talleres durante el periodo octubre-diciembre: básico de fotografía, el club de la fotografía, Internet, gmail y redes sociales, compra y venta en Internet de forma segura, intermedio de fotografía, realiza presentaciones espectaculares y taller popurrí (aprende un poco de todo).

Inscripciones también para personas empadronadas en la localidad del 3 al 10 de septiembre en el 012.

IGUALDAD

Por último, el Área de Igualdad también ha preparado su oferta de octubre a diciembre, que está compuesta por un taller de reparaciones domésticas (nivel básico), taller de sexualidad para mujeres: mi cuerpo, mi territorio; y taller de danza para el empoderamiento.

Igualmente, inscripciones para personas empadronadas del 3 al 10 de septiembre llamando al 012.

Como en Deportes, para la oferta de Cultura, de TIC-Telecentro y de Igualdad se abrirá un plazo de inscripción para cualquier persona interesada del 18 al 21 de septiembre en la Oficina de Atención Ciudadana.

*Descárgate aquí la oferta completa del programa municipal de Barañáin de cursos y talleres (octubre 2018-mayo 2019)









