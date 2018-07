Actualizada 27/07/2018 a las 17:14

La ausencia de dos ediles de UPN y de los tres representantes de Geroa Bai desbarató la suma obtenida en abril en el expediente para recalificar el subsuelo de la plaza de Los Castaños y autorizar la construcción de un aparcamiento privado. El trámite quedó rechazado al no contar con la mayoría absoluta necesaria que en primera instancia dieron regionalistas, abertzales y el representante de Pueblo de Barañáin.

Ayer sólo obtuvo cuatro votos de ediles de UPN y uno de Pueblo. Votaron en contra los cuatro de EH Bildu y dos de I-E y se abstuvieron el PSN (3) y la única representante de Participando presente en la sesión. Sí que prosperó una moción a instancias de la asociación en Defensa de la plaza de Los Castaños. Pedía que se estudie nueva documentación sobre la propiedad del terreno. En sentencias anteriores, en litigios entre el Consistorio y una cooperativa de Viviendas, se ha concluido que pertenece a los vecinos. El Ayuntamiento defendió que debió ser objeto de cesión como otros viales y plazas.

El acuerdo de ayer llegaba a pleno después de que se estudiaran las alegaciones presentadas por la asociación de Defensa de la plaza, opuesta al plan para construir los garajes; tres vecinos, entre los que figuraba la ex concejal de Urbanismo, Consuelo de Goñi; y otro vecino y ex concejal, José Luis Tejero. Los informes jurídico y técnico, además del emitido por el arquitecto de los promotores de la recalificación, planteaban el rechazo a las alegaciones y la aprobación definitiva. El documento, sin embargo, debía reunir una mayoría absoluta de apoyos del pleno. Se quedó lejos con sólo cinco votos de los once necesarios.

UPN recordó que la decisión tomada ayer podía acarrear nuevas demandas contra el Consistorio. Un rechazo a este mismo trámite, hace tres años, acabó en el TAN, que resolvió que debía iniciarse e incluir un proceso participativo.

Comerciantes

Por otro lado, con el voto de calidad de alcaldía, prosperó una moción que pide al Gobierno que estudie la situación de la asociación de comerciantes investigada por presunto cobro ilegal de subvenciones. Su presidente y edil de Pueblo de Barañáin pidió respeto a la presunción de inocencia.

