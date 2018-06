Este viernes, las fiestas de Barañáin estaban dedicadas a los mayores, motivo por el que no podía faltar un homenaje a todos ellos; esos pilares de tradición y costumbres que siguen latentes en la localidad.

La jornada en su honor comenzó a las 12 de la mañana con una misa en la Parroquia San Esteban y San Pablo. A la salida, cerca de la una del mediodía, en la plaza de la Paz-Nelson Mandela, les esperaba la comparsa de gigantes y cabezudos de Barañáin. Abuelos, padres e hijos compartieron escenario y desde la corporación del Ayuntamiento se les rindió un pequeño homenaje a tres personajes de Barañáin.

María Dolores de Castro Núñez nació hace cien años, hoy es la mujer más mayor de Barañáin y fue la primera en recibir el obsequio de manos de la alcaldesa, quien le atavió el pañuelico rojo al cuello.

Consuelo Afageme Herrero, pese a tener 92 años, parecía la más jovial de la plaza y se notaban sus ganas de ponerse a bailar cuando sonaba la música de los gaiteros. Afageme fue homenajeada por ser la mujer de más edad del club de jubilados Entrevientos de Barañáin. A su edad, tiene un biznieto de 20 años, se considera una persona muy activa y dice que siempre está ocupada.

“Soy muy dada a los demás, estoy en grupos parroquiales, lo mismo me da leer que pasar el cesto en la iglesia. Además hago labores de costura y ganchillo, me encanta leer y escribir y tengo siete libros escritos”, contaba Afageme sonriente. Sin embargo, explicó que nunca ha vendido esos libros, ella prefiere regalarlos a las personas que sabe que leen y que les pueden gustar.

Consuelo Afageme estuvo acompañada durante el día de este viernes de su hija mayor y, continuamente, la gente se acercaba a saludarla y darle la enhorabuena. “Voy por la calle y parezco el perro del pueblo, todo el mundo me conoce, hasta los niños vienen corriendo a saludarme. Soy feliz así porque me gusta la amistad, la gente, soy muy sociable”.

El que no pudo faltar en este homenaje fue el hombre de más edad del club de jubilados, Julián Aranguren Larrayoz, quien acompañado de su familia aseguró estar muy emocionado. “Percibes el cariño de la gente, la verdad es que me siento muy querido aquí”, dijo mientras sonreía a su nieto Javi Pérez, de 35 años, quien no quiso perderse el homenaje a su abuelo.

“Nací en Aizoáin y en el año 1985 vine a vivir aquí, yo conocí Barañáin con seis familias, nos conocíamos todos en esos tiempos”, explicaba Aranguren. Trabajó durante muchos años en la fábrica de azúcar de la Rochapea y cuando se jubiló, en el 91, comenzó a ir al club de jubilados. Fue él el primer coordinador del grupo de voluntariado de Barañáin.

Aranguren aseguró sentirse mejor que nunca, todas las mañanas hace media hora de bici en casa. Además, acude dos días a la semana a la clase de yoga en el club de jubilados. “Es maravilloso, nos enseñan a respirar”, contó. Y algo que nunca se pierde es la partida a las cartas con sus amigos por la tarde.

