Denuncian que el presidente del Auditorio Barañáin trabaja en funciones

UPN de Barañáin ha pedido explicaciones sobre la realización, por parte del presidente del Auditorio, Jesús Mª Huarte (Participando en Barañáin), de trabajos en funciones que ha coproducido la entidad. Recuerda que la ley de fundaciones, de 1996, señala como causa de incompatibilidad para los patronos prestar servicios de carácter retribuido. Huarte respondió ayer en pleno que, ante sospechas de irregularidades como las que “insinuaban”, denunciaría los hechos. Pero desde UPN su predecesor en el cargo, Pablo Arcelus, se quejó de que no le había remitido la información solicitada y que aclararía la relación contractual. La alcaldesa, Oihane Indakoetxea (EH Bildu), señaló que la vía para actuar era recabar información en el auditorio.



La denuncia de los regionalistas por la situación del Auditorio llegó al final del pleno celebrado ayer. Pablo Arcelus, representante en la junta del Auditorio y presidente de la institución durante el último mandato regionalista en el Ayuntamiento, preguntó si alguno de los miembros de la Fundación Auditorio Barañáin había cobrado por trabajos llevados a cabo en coproducciones del Auditorio. No obtuvo respuesta. Sólo de su compañera de grupo, Fátima Sesma. Dijo que no antes de que otros ediles inquirieran a la alcaldesa o a miembros de la junta de gobierno.

En el turno de respuestas, Indakoetxea dio opción a los ediles a contestar. Ninguno tomó la palabra. Después se dirigió al concejal regionalista responsable de Cultura en su grupo. “La respuesta ya la sabemos. Si tienes cuestiones, conoces los cauces para indagar y obtener la información y actuar en consecuencia”, dijo.



Pablo Arcelus volvió a tomar la palabra para ahondar en la cuestión. No nombró en ningún momento a Huarte, pero después reconoció que en una junta del auditorio había sido inquirido sobre su trabajo en alguna función. Allí el edil de Participando, la agrupación surgida del círculo de Podemos, respondió que no era ilegal porque no había facturado directamente a la Fundación Auditorio. La pregunta entonces llegó del concejal de I-E Equo y miembro de Batzarre, Battitte Martiarena.



En el pleno Arcelus explicó las formas de programar del Auditorio, a través de funciones contratadas según el caché de la compañía o artista; otras con un porcentaje de la taquilla y otras, “las menos y a través de asociaciones”, en forma de coproducciones. En los últimos meses se han llevado a cabo con Haizea (danza) y con la ikastola Jaso. Para esas dos funciones habría trabajado Huarte, en labores de técnico de sonido.



Desde UPN subrayaron lo delicado del tema y la falta de información. ”No es ético ni legal y pedí información. La situación del Auditorio me preocupa y por eso pedí a la alcaldía que mirara con atención y lo cuidara. Me preocupa como Ayuntamiento porque la fundación depende de él y pido que se aclare cuanto antes la información”, dijo Pablo Arcelus.



En ese punto tomó la palabra el presidente de la Fundación. Durante años, Jesús Mª Huarte, trabajó en funciones de técnico de sonido, hasta que se convocó un concurso ante el volumen de facturación. También resultó adjudicatario. En 2016 accedió al Ayuntamiento y se hizo cargo de la presidencia de la entidad. Ayer insistió en que, en el lugar de Arcelus, habría acudido a los tribunales ante sospechas de irregularidades.



La alcaldesa Indakoetxea zanjó el debate señalando que pondrá de su parte para aclarar la información solicitada. Y Huarte dijo que también. El pleno se celebró ayer, martes, en lugar del último jueves por el inicio hoy, a las 19 horas, de las fiestas patronales. José Barrero, impulsor del cine que en los años 80 y 90 se celebraba en Lagunak, será el encargo de prender la mecha. Lo eligieron los vecinos por votación popular. El programa de fiestas, con 77.000 euros de presupuesto, incluye como novedades conciertos de jóvenes del municipio esta noche. Mañana será la jornada dedicada a los niños. Terminarán el domingo.

