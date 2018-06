El maratón de cuentos 'Barañáin de cuento en cuento - Ipuinez ipuin' vivirá el viernes 8 de junio su cuarta edición.

La plaza Lurgorri volverá a ser el epicentro de la celebración, que comenzará a las 9 y media de la mañana con el acto de apertura a cargo de la alcaldesa.

La mañana (9:40 a 13 horas) transcurrirá con una variada sesión de cuentos a la que asistirá alumnado de Infantil y Primaria de los centros educativos de la localidad.

Por la tarde (17 a 20 horas), el maratón estará destinado especialmente al público familiar. Además de las personas voluntarias que "se animarán" a contar cuentos, también estarán presentes cuentacuentos profesionales a lo largo de toda la jornada.

La cita contará con el habitual mercadillo solidario con venta de libros y ropa de segunda mano, manualidades... Participarán Children of Africa, Asociación Navarra de Amigos del Sáhara y centros escolares de Barañáin.

También habrá taller de juegos a cargo de la ludoteca y actuaciones musicales a cargo de alumnado de la escuela de música Luis Morondo.

A partir de las diez de la noche, y ya en el ambigú del Auditorio, tendrá lugar un pintxo-pote y cuentacuentos para personas adultas. Para asistir es necesaria la compra del ticket solidario (5 euros), a la venta en la biblioteca.

Al igual que en ediciones anteriores, esta iniciativa, impulsada y organizada por distintas entidades y colectivos, pondrá el broche final a las jornadas ‘Nos movemos por África', que comenzaron el 28 de mayo.

Hasta el 6 de junio, la casa de cultura alberga la exposición fotográfica 'Expolio', de Judith Prat y, el lunes 4 de junio, Children of Africa y ANAS contarán sus proyectos en la casa de cultura (19:30 horas).

