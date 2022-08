Berriozar recuerda ese martes a Francisco Casanova, asesinado por ETA en el año 2000

monumento 'Puerta de la Libertad' de Plaza Eguzki, volverá a ser este martes, 9 de agosto, escenario de un acto de recuerdo al subteniente del Ejército de Tierra Francisco Casanova, que fue asesinado en la localidad hace 22 años. Elde Berriozar , junto a la, volverá a ser este martes, 9 de agosto, escenario de unal, que fueen la localidad hace 22 años.

El acto, que tendrá lugar a las ocho de la tarde y se retoma tras dos años de suspensión por la pandemia, irá precedido de una misa en la parroquia local de San Esteban.

"Estamos en tiempos difíciles, no sólo por el COVID o la economía. Hay un empeño infame de blanquear a ETA, pasar página y olvidar a quienes perdieron la vida por la libertad de todos, por España. Por ello, Vecinos de Paz no nos cansaremos de decir: no vamos a olvidar aunque se empeñen. Pero no es suficiente decirlo, hay que demostrarlo con hechos, y una buena forma es con homenajes como el que cada año, en la fecha exacta de su asesinato, le hacemos a Paco. Junto a él recordamos a todas las víctimas del terrorismo etarra", explican desde Vecinos de Paz de Berriozar, organizadores del homenaje.