17 años de espera en el derribo de 161 viviendas en Echavacoiz

Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) que diseñó y aprobó en 2010 el Gobierno de Navarra para Echavacoiz para la llegada del TAV y la desaparición del actual trazado ferroviario traía la demolición de 161 viviendas. Los pisos que se quedaron fuera de ordenación se ubicaban sobre todo entre la cooperativa de viviendas más cercanas al colegio Nicasio Landa y avenida de Aróstegui. Pero 17 años después, los propietarios de las viviendas se preguntan cuál será su futuro una vez que el PSIS ha estado una década paralizado y ahora se vuelve a reactivar.

En el foro del barrio de Echavacoiz, a través de la asociación de vecinos y también a título personal, se preguntó sobre el tema al alcalde Enrique Maya (NA+), que acudió al encuentro con los residentes junto a la concejal del barrio, Cristina Martínez Dawe. El primer edil fue claro: la reactivación del plan trae algunos cambios, como reducir la superficie comercial en favor de la construcción de más viviendas y la gestión administrativa de esta iniciativa urbanística. "Pero las viviendas siguen fuera de ordenación".

INTERLOCUTOR DE LOS VECINOS

“¿Tengo entonces que volver a alegar en contra?”; “Han pasado 17 años. No se puede jugar así con la incertidumbre de las personas”; “¿Cuándo culminará el proceso?”; se le trasladó al primer edil. Y sí, hay que volver a alegar ahora que se abre un periodo de consulta popular para el plan reformado. Y el tiempo es difícil de calcular porque hay factores que no pueden controlarse, como el número de alegaciones a las que habrá que responder.

Enrique Maya sí desveló que el Ejecutivo foral planea tener el plan modificado para este mandato. Pero luego vendrá el proyecto de urbanización y reparcelación. “Y el de Lezkairu se prolongó durante siete años”. Como siguieron las críticas de los vecinos, incidiendo sobre todo en la falta de información, el primer edil se ofreció como intermediario entre los afectados por las demoliciones y el Consorcio del TAV, integrado por el Ejecutivo foral, los Ayuntamientos de Pamplona, Zizur y Cizur Menor y, como oyente, Barañáin.

Por su parte, la asociación de vecinos anunció que invitará a todos los grupos municipales a una mesa redonda para que indiquen cuál es su postura el respecto y, de paso, les aporten información sobre este PSIS. Porque, y fue una crítica constante de la veintena de asistentes al foro, Echavacoiz es el gran olvidado, no sólo en transmitir noticias, también en temas como la limpieza o mantenimiento.

También se criticó la escombrera que, al otro lado de la cooperativa de viviendas, ha habilitado el Ayuntamiento para restos de obras. “Seguro que en Iturrama no permitirían este ruido desde las ocho de la mañana”, se escuchó decir. Así como que no se les hubiera comunicado que las huertas comunitarias se iban a sacar a concurso, con lo que de las 48 sólo 5 hayan sido para residentes de Echavacoiz. “Pero esto ocurre en el resto. Los servicios jurídicos dicen que la subasta no se puede, por ley, circunscribir a un barrio”, informó Maya.

También se cuestionó la inversión de 200.000 euros para reformar el gimnasio del colegio Nicasio Landa. "¿Pero qué sentido tiene si solo acuden 20 niños? Y a los gaiteros y el grupo de baile se les cobra por usar aulas vacías. ¿No sería mejor utilizar el colegio para otros servicios como parte de la la escuela de idiomas que dicen que están saturados?", se preguntó desde la asociación de vecinos.

Un colectivo que también pidió la implicación del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento en la gestión del centro de mayores. "Este año no tenemos ayuda municipal y del Gobierno nos concedieron 40.000 euros que todavía no nos han entregado. La burocracia que supone la gestión excede a una asociación humilde como la nuestra", expresó una representante del colectivo. Desde esta formación igualmente se quiso expresar el malestar por el cambio de modelo en el servicio de infancia, a favor de los Coworkids. "Aquí no han funcionado. No se ha tenido en cuenta que este es un barrio con muchas nacionalidades, donde hace falta un seguimiento especial de Etxabakoiz Bizirik sí realizaba".

Otra de las quejas repetidas tuvo de protagonista al ascensor urbano que une Echavacoiz norte y sur. Según expresaron los vecinos, el suelo de madera que rodea su entrada se encuentra en mal estado, con las tablas levantadas que han ocasionado la caída de personas mayores.

GRUPO URDÁNOZ

El foro, que acogió el centro escolar desde las seis de la tarde hasta las ocho, comenzó con la intervención del alcalde que desgranó las iniciativas municipales en el barrio, como la construcción de un pequeño frontón o la continuación de la pista deportiva a la que tendrá acceso directo la Sociedad Deportiva Echavacoiz. También se citó el aseo autolimpiable junto a la parroquia o el traslado de la unidad de barrio al colegio Nicasio Landa. También se indicó que era el momento de finiquitar la renovación de fachadas, con envolventes térmicas en el grupo Urdánoz una vez que lo han hecho 17 de los 20 bloques. "Y más ahora que se cuenta con fondos europeos".