Varios testigos afirman haber visto fotos del ordenador de Potau

Nueve testigos declararon este jueves en la segunda jornada de la vista oral en la sección segunda de la Audiencia Provincial, en el juicio contra el ex alcalde de Egüés, Alfonso Etxeberria, y un informático del valle, acusados de un presunto delito de descubrimiento de secretos y revelación de secretos por funcionario público. Varios de ellos admitieron haber visto fotografías personales de los denunciantes, Jose Andía, Carolina Potau y Estefanía Clavero, ex alcalde y ex ediles en Egüés, que se habían recuperado tras haber sido borradas por Carolina Potau, en el ordenador que ella utilizaba cuando era contable de la sociedad pública Andacelay.

Mikel Bezunartea Lacasta fue el tercer testigo este jueves. Concejal del PSN en el valle, fue desde 2012 consejero de Andacelay y consejero delegado “propuesto por Etxeberría, entonces presidente”. “En un consejo me entero de que se han recuperado unos datos, explica Etxeberria que lo han hecho con un experto informático, pensé que se había hecho a través de los cauces legales, de la empresa Animsa. Etxeberria propone visionar, lo veo en el despacho de NaBai y él me explica el contenido, había archivos musicales, el curriculum vitae de Carolina Potau y fotos de archivos personales, varias”. Entre ellas, reconoció, una en la que aparecía Potau con el pecho descubierto. También señaló haber visto fotos de cumpleaños, aunque no recordaba de qué fecha eran. Bezunartea, que sigue actualmente como consejero en Andacelay, aseguró que se sintió “engañado” por Etxeberria y que “nunca” ha “manipulado” un ordenador de la sociedad. Preguntado por cuándo se inició su relación con Estefanía Clavero detalló. “Mediados de 2015, cuando ella dice que no va a seguir en la vida política y nos casamos en 2017”.

Amaia Etxarte, ex edil de Bildu y ex consejera de Andacelay, suscribió que “todos los partidos de la oposición” estuvieron en el proceso y que según lo que les habían trasladado, “lo que les mostraban llegaba a demostrar las vinculaciones de las personas que aparecían en las fotos con las empresas”.

Alfonso Úcar, ex edil del PP y ex consejero de la sociedad pública, indicó que el alcalde les contó que “con un experto informático encontró información”. “No conocí ni el color del ordenador, como consejero podía, pero no lo vi”, aseguró. El dossier lo recibí en el pleno, para nada estaban fotos íntimas, pero vi algunas, dos o tres”. “Si me hubiera enterado que detrás de ese experto informático estaba Alberto, seguro que yo no estaba allí”, afirmó y señaló que “el objetivo de la rueda de prensa era la dimisión de Andía”.

“FOTOS DE ALGÚN EVENTO”

Álvaro Carasa, ex consejero y ex edil de I-E, coincidió en que fue Etxeberria quien les informó sobre lo que había ocurrido con el ordenador y que “encontraron material fotográfico con personal del ayuntamiento y de las sociedades” y que consideraron los hechos “denunciables desde el punto de vista político”. Dijo haber visto fotos “de algún evento”, que le parecieron “relevantes por la relación estrecha entre empresas y consejeros de la sociedad pública”. Joseba Orduña, otro ex edil y ex consejero, en este caso compañero de partido de Etxeberría en NaBai, sostuvo que vio fotos de “una comida en la que estaban proveedores del ayuntamiento y tres concejales liberados”, algo que apreció “políticamente escandaloso”.

Otro de los testigos, Mikel Echarte, NaBai, entró en el consistorio en 2011 y afirmó que se le quedó “en la memoria el consejo de 2013 en que decidieron poner en manos de la juzgado el contenido del ordenador, una decisión consensuada entre todos”, afirmó y recordó haber visto “fotos en fiestas con personas de subcontratas”. “Intuyo que no es algo contractual”, apuntó.

Cristina Condearena que fue asesora jurídica del Ayuntamiento, negó haber visto fotos y dijo que no le preguntaron “nada del ordenador”. “Facilité las actas y lo que se me pidió, del ordenador no me preguntaron. No era difícil encontrar la información de Andacelay”, precisó.

Aitor Altuna, que fue gerente de Andacelay, aseveró que ni accedió al ordenador de Potau ni vio fotos. “Eran los consejeros los que tenían acceso”, dijo que e ordenador “estaba bajo llave en el despacho” y que el presidente, Alfonso Etxeberria, “se lo llevó para hacer esa recuperación”.

El juicio continúa con la declaración de más testigos, entre ellos la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que era edil del PSN Egüés cuando ocurrieron los hechos, en 2013. Los informes, previstos para el día 6, podrían adelantarse y concluir la vista este viernes.

LA CÁMARA DE COMPTOS Y EL MODELO DE GESTIÓN DE EGÜES

La defensa llamó como testigos a Helio Robleda, ex presidente de la Cámara de Comptos y a Ignacio Cabeza, auditor de la misma. El primero declaró telemáticamente puesto que vive fuera de Navarra desde hace cinco años y se le citó apenas con 24 horas de antelación. Resumió que el modelo de gestión urbanística de Egüés en tiempo de Andía alcalde, con el primer informe en 2007, “era el que no se debía aplicar” y que “la iniciativa privada era la protagonista” y afirmó que “en Navarra no es un modelo que se haya repetido, el control por parte de la iniciativa pública es clara”. “¿Ese modelo de gestión también estaba en Burlada?”, preguntó un abogado de la acusación. “Sí”, respondió Robleda. “¿Y en Huarte?”, “No lo recuerdo”. “¿Areacea? ¿Y Orkoien?”, insistió el letrado. Ignacio Cabeza sí confirmó que estos municipios tenían el mismo modelo.