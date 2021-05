La tómbola de Cáritas abre en versión reducida para evitar congestiones

Actualizada 29/05/2021 a las 06:00

En Cáritas han tenido que recurrir a la imaginación para poder abrir la tómbola, adaptada a los tiempos de pandemia. Una situación inédita en sus 75 años de andadura en el Paseo de Sarasate de Pamplona. Se inaugura este sábado 29 de mayo por la mañana, a tamaño reducido, con la mitad de la estructura habitual, y con varias novedades, todas encaminadas a evitar congestiones.

El día en que Enrique Maya anunció la suspensión de los Sanfermines, hace poco más de un mes, los responsables de Cáritas no sabían todavía si podrían inaugurar este año la tómbola. Pero la infraestructura necesaria, los premios... no se preparaban de un día para otro de manera que, al igual que el año pasado, fueron trabajando con tiempo de antelación. Entonces no sirvió de mucho. Esta vez el horizonte se intuye más despejado y tras el paréntesis de 2020, la tómbola regresa, ahora sí en su 75 aniversario, aunque sin celebraciones de la efemérides, “dado que las circunstancias no acompañan”.

Caritas dará cuenta esta mañana de los detalles de la tómbola, pero hablarán de algo todavía más importante: el balance de la actividad de la entidad benéfica, sacudida como tantas por el efecto devastador de la pandemia sobre las personas y las familias más vulnerables. La ayuda se antoja, en este escenario, más necesaria que nunca. Darán “razón de la manera en que se han empleado los fondos”, como hacen cada año en torno al día del Corpus, este año el 6 de junio. Y a las 11 de la mañana comenzará la venta de boletos, tras un acto de inauguración “sencillo”, con una bendición religiosa. Ángel Iriarte, sacerdote responsable de Cáritas en la diócesis, explicaba ayer que al final el tiempo se ha echado encima, pero todo estará listo esta mañana y apuntó que han habilitado únicamente la mitad de toda la estructura de la nueva tómbola, la que habrían estrenado el año pasado, por el 75 aniversario. Además del formato más reducido, cambian otras cosas. Por ejemplo, no habrá tantos premios directos para recoger en el mostrador. “El número de boletos, la cantidad, será similar a la de las últimas ediciones, pero los premios directos serán canjeables en otros puntos, por ejemplo descuentos, desayunos, aperitivos y otros...”, avanzaba ayer Iriarte. Y, en este contexto, esta vez han tenido que desechar los boletos “Reúna” que esos sí, propiciaban aglomeración de personas en torno al mostrador.

En principio cuentan ya con el número de voluntarios suficiente. “Este año al ser menor, no son necesarias tantas personas”, valoran.

El horario será parecido al de otro años, si bien en todo momento supeditado a las pautas y recomendaciones que se marquen desde el departamento de Salud.