La señal que no es en la plaza de los Fueros

Actualizada 27/04/2021 a las 12:04

La teoría decía que la señal obligaba, está claro que entre comillas, a descender de la bicicleta para circular por el interior de la plaza de los Fueros. Bien, la recomendación actual tiene los días contados. Más que nada por no acogerse a la normativa de tráfico.

Tras la polémica suscitada alrededor, el consistorio admite que la señal no forma parte del código de circulación vigente y que, por tanto, será sustituida en breve. "Era una señal que gráficamente expresaba muy bien el mensaje que se quería conseguir, pese a que no fuera la idónea. Es decir, hacer ver que la gente no tiene que circular montado en su bicicleta por la zona", indicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu.

Dado el escaso respaldo a la idea, los operarios la sustituirán "en breve" por otra señal adaptada a normativa. La R410. O lo que es lo mismo, camino reservado para peatones. "Le añadiremos un pequeño cajetín en el que se explique la prohibición de pasar montado en bicicleta", añadió el edil.