Actualizada 19/04/2021 a las 13:13

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, se ha declarado "expectante" ante la convocatoria para este jueves de la Comisión de Régimen Local, en la que se reúnen el Gobierno foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, que tratará sobre la celebración de las fiestas locales este verano y ante la que ha pedido "certezas".



Preguntado en una rueda de prensa convocada para informar sobre ayudas a la hostelería, Maya ha confirmado que la convocatoria para el jueves es para exponer la "situación de cara a las fiestas", por lo que ha deseado que en la reunión el Gobierno ofrezca datos e información con la que cada alcalde pueda tomar su decisión, en el ámbito de sus competencias, sobre la celebración o no de las fiestas este año.



"Más vale que he sido prudente y no he hecho caso de esta especie de fiebre suspendedora de los Sanfermines que algunos tienen", ha dicho en espera de que el Gobierno ofrezca información sobre la situación y "no sea una reunión para animarnos a ser sensatos. Ya somos sensatos, lo que queremos son datos para poder tomar decisiones", ha dicho sobre "los porqués hay que suspender o no las fiestas".



Aún así, Maya ha reconocido que "todos tenemos en mente que con los datos que hay es muy complicado soñar con unos Sanfermines como hemos conocido siempre, pero para algo son las reuniones, y si el jueves nos dan información, la vamos a valorar y a partir de esa información tomaremos la decisión".

