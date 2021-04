La Policía Municipal de Pamplona no tendrá ocho puestos más de libre designación

Actualizada 16/04/2021 a las 11:00

EH Bildu, PSN y Geroa Bai tumbaron este jueves la propuesta del equipo municipal de Navarra Suma para que ocho puestos de la Policía Municipal de Pamplona sean de libre designación debido a su “carácter sensible”. Su provisión deberá realizarse por concurso de traslados.



La plantilla orgánica del Ayuntamiento de Pamplona fue aprobada definitivamente en pleno gracias a la abstención de los cinco concejales del PSN. EH Bildu y Geroa Bai votaron en contra. No obstante salieron adelante dos enmiendas idénticas que plantearon EH Bildu y PSN para reducir los cargos de libre designación en la plantilla orgánica.



Ochos de estos puestos pertenecen a Policía Municipal. Entre ellos se encuentra el jefe de las escoltas de protección de las autoridades y seguridad del alcaldía, el responsable de la inspección general, el jefe de la policía judicial, el responsable de los expedientes disciplinarios dentro del cuerpo y el responsable de relaciones con jueces y fiscales.



La concejal de Asuntos Generales, María Echávarri (Navarra Suma), argumentó que se trata de puestos sensibles que requieren de personal de confianza. La portavoz del PSN, Maite Esporrín, defendió la importancia de que se respete “la igualdad de oportunidades y el mérito y capacidad” en la provisión de estos puestos. “Todos los agentes tienen un compromiso de reserva y confidencialidad y por tanto pueden ocupar estos puestos”, añadió la portavoz socialista.



EL GESTOR DE REDES SOCIALES



Echávarri y Esporrín discreparon en la interpretación de la Ley Foral de Policías de 2018 en cuanto al límite del 2% de puestos de libre designación. La concejal de Navarra suma explicó que cuando se trata de la jefatura de una unidad orgánica el puesto puede ser de libre designación, sin limitación. En Policía Municipal hay 20 jefaturas. “Para otros puestos de responsabilidad se permite la libre designación sin que exceda el 2%. Los ocho puestos planteados respetan ese límite”, defendió Echávarri.



La concejal del PSN cuestionó esta interpretación, al asegurar que el 2% se refiere al conjunto de puestos de libre designación. En cualquier caso, la edil consideró “sobredimensionado” tanto puesto de libre designación “presentes en cinco escalones”, y los comparó con los 19 puestos de la Policía Foral, “que tiene el triple de agentes”.



Por otro lado, el pleno rechazó 24 de las 26 enmiendas planteadas por EH Bildu. Nueve de estas enmiendas estaban relacionadas con los perfiles lingüísticos. “Tenemos una plantilla menos técnica y más política, con más interinidad y menos euskaldun. No es acorde a las necesidades de esta ciudad sino a las necesidades del proyecto político de Navarra Suma”, expuso Endika Alonso Irisarri (EH Bildu). Este concejal fue bastante crítico con la postura del PSN. Citó en concreto que el grupo socialista esté a favor de eliminar la preceptividad del euskera en el puesto de community manager (gestor de redes sociales). Esporrín expuso que no veía problema en eliminar la exigencia del euskera siempre que haya mecanismos para que las publicaciones en redes sociales se hagan en ambos idiomas, “como ocurre actualmente”.

Aprobada la plantilla de las escuelas infantiles municipales

La plantilla orgánica salió adelante tras ser rechazadas las enmiendas que pedían más plazas con euskera



Navarra Suma contó también con la abstención del PSN para sacar adelante la plantilla orgánica de las Escuelas Infantiles Municipales. EH Bildu y Geroa Bai votaron en contra. Entre otras cosas, Endika Alonso Irisarri (EH Bildu) señaló que no estaban de acuerdo en la reconversión de la plaza de pediatra en enfermero y que no se le exija el perfil de euskera “porque va a tener que trabajar con niños y niñas y educadoras del modelo en euskera”. También rechazó que se exija el B1 de inglés en lugar del C1 a las educadoras del modelo de castellano con actividades en inglés. El concejal de Educación, Fernando Sesma, explicó que se ha reconvertido la plaza de pediatra “debido a las dificultades para su provisión”. “Ya estamos viendo los problemas que tiene el sistema sanitario para contratar pediatras”, apuntó Sesma, que añadió que no se exige perfil de euskera por el mismo motivo. El concejal recordó que el cambio del C1 al B1 en la educadoras en inglés responde a una resolución judicial “tras una decisión del anterior cuatripartito sin ningún de consulta al personal”.