Actualizada 19/03/2021 a las 18:11

Aseguran que no quieren entrar en un debate mediático. Pero por lo que tampoco están dispuestos a pasar es por no responder a las declaraciones realizadas este mismo martes por el responsable del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona durante la comisión de Presidencia.

Por ello, desde la recién creada plataforma de afectados por los robos en la Txantrea, los vecinos quieren mostrar su disconformidad. “Dicen que los robos han subido ligeramente en el barrio, cuando se les olvida comentar que en Navarra han descendido sobre un 20% debido al confinamiento, a las restricciones horarias y al hecho de que hay varios casos sin denunciar”, exponen.

Te puede interesar



INTERNAMENTE

Asimismo, niegan que no se hayan reunido con la autoridad municipal, alegando que ya lo han hecho hasta en 3 ocasiones. “Hablan de okupación cuando los intentos de allanamiento se han dado en viviendas habitadas, de lamisma manera que dicen que la pareja de presuntos ladrones era conocida en el barrio y nosotros no sabemos quiénes son”, añaden a la lista. Y por este motivo, avisan de la creación de un canal comunicativo entre los vecinos para comprobar por ellos mismos si el problema de los robos ha desaparecido o no. “Pedimos tranquilidad”.

Te puede interesar