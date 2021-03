Actualizada 18/03/2021 a las 06:00

Los nuevos semáforos que regulan la avenida de Navarra siguen apagados. No funcionan. A pesar de que las previsiones del Ayuntamiento de Pamplona hablaban como finales del mes de enero como fecha tope para poder tener todo en marcha, parece que no ha podido ser. Bien es verdad, y así avisaron desde el área de Seguridad Ciudadana, que la meteorología influía de manera esencial en el cumplimiento del calendario. No obstante, este argumento ‘choca’ con lo acontecido en la carretera de Sarriguren, entre los barrios de Mendillorri y Erripagaña. En este caso, sí se cumplió el plazo y el consistorio comunicó la puesta en marcha del paso de cebra el 2 de febrero. Es más, hace semanas que funciona todo el entramado. Por esto mismo, vecinos de la plaza Félix Huarte no entienden el retraso. “ Nadie nos ha explicado nada, solo vemos las vallas ahí puestas y operarios que aparecen y desaparecen”, coinciden varios de los residentes. “No sabemos hacia dónde va el cruce. Pasas al otro lado ¿y después?”, se cuestiona José Luis Círez, presidente de la comunidad de vecinos más próxima al cruce.

A su entender, será más sencillo seguir atravesando la calzada por el paso subterráneo que se encuentra junto a la gasolinera. “Será más costoso, pero más seguro desde luego”, añade, en referencia a que son “pocos” los que cumplen con la limitación de 50 kilómetros por hora. Siguiendo el planteamiento, son muchos los que también duda sobre qué se va a hacer con el jardín que da acceso al nuevo cruce. “Deberían abrir un camino porque la única alternativa para ‘bajar’ a la acera más cercana a la carretera está pensada para las bicicletas”, esgrime José Luis. Se refiere a un pequeño vial señalizado como camino para bicicletas y por el que no son pocas las veces que se han dado conflictos entre peatones y ciclistas. “Pasa lo mismo en la acera, que es camino de bicicletas y todos no cabemos”, alertan los vecinos.

Recordemos que aunque ahora el camino no lleve a ‘ninguna parte’ (los peatones deben continuar por una especie de plataforma tras un vallado para acceder al campus de la Universidad de Navarra), es la propia UN la que ha prometido mover ficha tras suscribir un acuerdo de colaboración con el alcalde de Pamplona, Enrique Maya.