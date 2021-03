Un certamen de TikTok, entre las actividades del 8M en Pamplona

Actualizada 07/03/2021 a las 18:03

Pamplona se une a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con un programa que incluye una concentración el 8 de marzo a las 11.30 horas en Plaza Consistorial en la que participarán los miembros de la Corporación municipal, encabezados por el alcalde. Posteriormente, se celebrará, a las 12 horas en el Palacio del Condestable, una recepción como homenaje a un grupo de mujeres que han contribuido desde su ámbito de competencia al avance de la sociedad pamplonesa, que se podrá seguir a través del canal municipal de Youtube.

Para cerrar la jornada, la fachada de la Casa Consistorial se iluminará de color morado con motivo de ese Día Internacional de la Mujeres. El programa municipal conmemorativo se completa con un monólogo y un taller en la Casa de la Juventud, una sesión de cinefórum en la Civivox San Jorge, un concierto escénico en la Escuela Navarra de Teatro y un certamen de Tik-Tok.

PROPUESTAs DE ESTE AÑO

Para el martes 9 de marzo, la propuesta es doble. A las 18 horas en Civivox San Jorge, un cinefótrum en el que se proyectará la película ‘Ellas dan el golpe (A League of their Own’ dentro del ciclo ‘Heroínas de cine’ que coordina María Castejón. La entrada será libre previa inscripción online en www.pamplonaescultura.es, en el teléfono 010 o presencial en los centros Civivox. La cinta, entre el drama y la comedia, se sitúa en la II Guerra mundial, cuando los hombres norteamericanos están combatiendo en las trincheras y para que el béisbol no desapareciera, se creó, de forma excepcional, una liga femenina.

Una hora después, a las 19, comenzará en la Escuela Navarra de teatro el concierto escénico ‘Incorrectas’, un espectáculo musical construido alrededor de versiones originales que Joli Pascualena, acompañada de la pianista Leire Celestino y la chelista Paula Azcona, hace de las canciones de una serie de grandes y conocidas cantantes que han pasado a la historia de la música. Los textos que engarzan el espectáculo, completan una mirada diferente sobre algunos aspectos poco conocidos de las vidas personales o profesionales de compositoras y/o intérpretes femeninas del siglo XX y XXI que en algún momento de sus vidas o de sus carreras fueron “incorrectas”. La entrada es libre previa retirada de invitación en taquilla.

LA CREATIVIDAD DE TIKTOK, AL SERVICIO DE LA IGUALDAD

Además, para completar el programa, el Ayuntamiento presenta el “Certamen TikTok por la igualdad entre mujeres y hombres”, una iniciativa impulsada por diversas localidades. El objetivo es, alrededor del hashtag #Pamplonaporlaigualdad, recopilar vídeos para concienciar y luchar por la igualdad de género y en oposición al machismo.

Para poder tomar parte en el certamen será necesario que la persona participante viva, estudie, trabaje o haya nacido en Pamplona. Únicamente hay que subir un vídeo a la plataforma Tik Tok con el hashtag del concurso y rellenar el siguiente formulario de inscripción (en donde también se pueden consultar las bases). El certamen cuenta con dos premios, un primero dotado con 200 euros y un segundo con 100 euros. La fecha límite para la inscripción es el 12 de marzo y quienes ganen se darán a conocer el 16 de marzo. La duración máxima de los vídeos será de 60 segundos, y se pueden utilizar todas las posibilidades creativas que proporciona la propia red social TikTok.

La temática del certamen se centra en todo lo que concierne a la lucha por la igualdad de género (igualdad en el deporte, en oportunidades laborales, en tareas domésticas, denuncia de relaciones tóxicas, oposición al machismo, empoderamiento, detección de micromachismos, lucha contra la violencia de género...). De esta manera se quiere concienciar de la capacidad creativa de la ciudadanía a la vez que se potencia la reflexión y la concienciación por la igualdad de género.

La iniciativa se encuadrada dentro del proyecto nacional “Rodando por la igualdad”, que aglutinará numerosos certámenes locales similares con temática de igualdad de género. Las obras ganadoras de cada certamen local competirán entre ellas para dirimir cuál es la mejor obra a nivel nacional, premio con una dotación económica de 500 euros que se dará a conocer el 25 de marzo.

