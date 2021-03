La placa del maestro Sabicas estaba a buen recaudo

Actualizada 01/03/2021 a las 06:00

"Una vecina ha pasado el enlace de la noticia al WhatsApp por la mañana y no lo podía creer, ahora me río, pero al principio pensaba que era broma”. Nahia Guergué, vecina del número 7 de la calle Mañueta de Pamplona, recreaba ayer la sorpresa de las cuatro familias de la comunidad al encontrarse en el periódico con la noticia de que la placa del guitarrista Agustín Castellón ‘Sabicas’, situada en la fachada de la casa en que nació el maestro flamenco, había desaparecido. “La retiramos al inicio de las obras de rehabilitación del edificio para protegerla, una intervención así le hubiera afectado y, además, necesitaba ya una limpieza”, explicaba en representación del vecindario.

“Creo que la alarma ha saltado porque da la impresión de que la obra ha finalizado, pero aún queda dar una mano de pintura al portal y algún detalle más y la volveremos a colocar en su lugar cuando esté completamente finalizada”, apuntaba Nahia Guergué. Indicaba al tiempo que han sido muchos meses de reformas, más de un año desde enero de 2020, para rehabilitar un edificio cargado de historia en la ciudad. En el tercer piso de la casa nació en 1912 Agustín Castellón Campos ‘Sabicas’. Y diez años más tarde, en el primero del mismo edificio, Paulina Fernández, el corazón de la churrería situada unos números más arriba, en la misma calle.

Ricardo Hernández, coordinador de las asociaciones gitanas de Navarra, Gaz Kaló, fue quien hizo pública la “desaparición” de la placa” y mostró su preocupación en sus cuentas de distintas redes sociales. Según confirmó este sábado, el viernes se encontraba en Casa Sabicas, en la calle Carmen con su responsable, Juan Muñoz, y con el artista Mikel Urmeneta, precisamente con intención de impulsar la figura del recordado músico mañuetero. Cuando les dijeron que la placa del guitarrista no estaba en la fachada fueron a comprobarlo. “Y, efectivamente, así era. Entonces preguntamos a varios vecinos en la misma calle y nadie sabía nada, tocamos los timbres del 7, y tratamos de localizarles, pero no pudimos hablar con nadie y creíamos que la reforma estaba ya acabada. Nos sorprendió no verla allí”, se disculpaba ayer. Los mismos vecinos lograron contactar con él por la mañana y le tranquilizaron al trasladarle que la placa está guardada. “Hay que verlo en positivo, al final esto acabará en una amistad con la comunidad, que se ha portado muy bien, y esperamos poder colocar la placa el 16 de marzo, cumpleaños del tío Sabas. Sería bonito”, cerraba capítulo Ricardo Hernández. Entretanto, la comunidad subrayaba que “todo el bloque está orgulloso de Sabicas, de su historia” y sostienen que han tratado de “mantener la esencia del edificio” durante la rehabilitación interior y exterior.

El Ayuntamiento de Pamplona inauguró la placa en recuerdo de Agustín Castellón el 28 de agosto de 2008.

