500 cartas, del colegio Amor de Dios de Burlada al buzón de los abuelos

Actualizada 18/12/2020 a las 06:00

Este año, como en tantos colegios, en Amor de Dios de Burlada no habrá festival de Navidad. Ni trajes de pastorcillo, ni villancicos, ni madres emocionadas, ni estarán los abuelos. Pero ha quedado tal vez más enmarcada en la Navidad la iniciativa del centro, en la que alumnos desde Infantil a Secundaria han escrito y enviado o entregado 500 cartas ilustradas y escritas de puño y letra para sus abuelos, vecinos y las personas que viven en las dos residencias de Burlada... Y se acordaron también de aquellas anónimas, a quien no conocen, pero tal vez agradezcan esa caricia en tinta y papel. Con este fin también dejaron varias postales en la parroquia de San Juan para que las recogiera quien lo deseara.

Elena Morentin Beloqui, profesora y coordinadora de Educación Infantil del centro, explica que ‘Las personas mayores’ ha sido un proyecto de Aprendizaje y Servicio, con el objetivo de que el alumnado “reconozca la importancia de sus abuelos y abuelas en la familia, que sean conscientes de sus vecinos mayores y de todas las personas mayores de Burlada, que aprendan a respetarlos y sean capaces de agradecerles una vida de trabajo, cariño y unidad familiar”.

Primero identificaron en el aula “los sentimientos que cada uno tiene hacia sus abuelos”, y repararon “en la suerte de quien los tiene cerca”. El tema se abordó de diferente manera según las etapas: en Infantil de una forma más emotiva; en Primaria se incidió en fomentar el diálogo hacia los mayores con el fin de conocer su historia familiar, cómo eran sus abuelos de niños, anécdotas... y en Secundaria ahondaron en la soledad, o en la incidencia de la covid en las residencias.

“La idea se desarrolló sobre la marcha, queríamos que cada uno conociese la vida de sus abuelos, que conversaran con ellos, los que tienen la suerte de tenerlos cerca, y al final decidimos enviar las cartas porque también tenemos mucho alumnado de distintos países y los que están lejos nos quieren y nos arropan igual”, enfatiza Elena Morentin y recuerda, por otro lado, que “en Burlada hay muchos abuelos que viven solos o que no tienen nietos”. Desde esta premisa pensaron en repartir cartas, en este caso con perfiles de destinatarios anónimos, en las dos residencias del municipio, Landazabal y las Siervas de María. “Además, tenemos contacto con la parroquia de San Juan y dejamos cartas allí, en una misa el sacerdote lo explicó y dijo que se podían coger”, añade la profesora.

Las cartas se escribieron desde el 30 de noviembre y los primeros días de diciembre, y se repartieron el viernes 11, en mano en el caso de familiares; en el buzón a los vecinos y escolares, acompañados de docentes las entregaron en las residencias; igualmente por medio de los servicios sociales del Ayuntamiento.

Entienden en el colegio que “el trabajo ha permitido a los alumnos expresar sus sentimientos y emociones con frases sencillas y emotivas”. Estas son algunas de ellas: “Abuelo, te quiero mucho”, “Me gustan más que todo en el mundo tus croquetas, abuela”, “Ahora que no estás me acuerdo de ti todos los días”, “Gracias por traerme al colegio y recogerme”, “Perdona porque le he dado más importancia la play que a ti”, “Gracias porque en tu casa podemos vivir ahora”, “Quiero que nos podamos juntar a comer los domingos”, “Cómo me gusta que me cuentes historias de cuando eras niño”.... Y las misivas para destinatarios anónimos comenzaban así: “Querido abuelo/a, tú no me conoces, pero deseo que pases una feliz Navidad...”.

La iniciativa ha tenido una buena acogida. El colegio está recibiendo ya llamadas de “abuelas” emocionadas con las cartas; como también ha gustado el video que prepararon. “Y de la residencia Landazabal nos han hecho llegar el agradecimiento de quienes allí viven y nos han enviado fotos de las cartas que decoran varias estancias del centro”, explican en el colegio.