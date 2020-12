Conciertos, música en la calle y talleres infantiles, entre las propuestas del Ayuntamiento de Pamplona para Navidad

Actualizada 17/12/2020 a las 14:02

El Ayuntamiento de Pamplona, como todos los años, ha preparado una programación especial para Navidad. A la tradicional feria de la Plaza del Castillo y al V Festival Otras Luces, se suman los conciertos en iglesias, la animación musical de calle y las actividades específicas en la red Civivox o en la Casa de la Juventud. El conjunto es un catálogo de actividades que quiere englobar a público de todas las edades y que se ha planteado teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad sanitaria en vigor para evitar la extensión de la COVID-19. Ese es el motivo por el que este año, por primera vez desde 1989, no habrá pregón para inaugurar la Navidad en la ciudad.

Este jueves la concejala delegada de Cultura e Igualdad, María García-Barberena; Andrés García de la Riva, como representante de Zinetika y Fernando Molina, autor de las escultura-instalación que albergará la Ciudadela, han presentado la programación organizada desde el Área de Cultura del Consistorio. Este viernes se inician las actividades del V Festival Otras Luces, un conjunto de propuestas de proyecciones de videoarte, con la danza y el arte como protagonistas, que se extenderá hasta el 10 de enero y que se realiza en colaboración con la plataforma Zinetika. Las proyecciones estarán complementadas por 11 talleres creativos que se realizarán en la Sala de Armas y las tardes de los sábados, por la performance ‘Salsola kali: una deriva vegetal’, que realizará Estitxu Arroyo en su exposición del Horno y que se repetirá tres veces cada jornada. Y la escultura de luz de Fernando Molina, además de las instalaciones lumínicas en los dos túneles de entrada a la Ciudadela.

En la programación se ha querido tener especialmente en cuenta a todos aquellos actores culturales provenientes de ámbito asociativo y de los barrios que, en este año anómalo, no han podido desarrollar sus proyectos culturales, en muchos casos con el consiguiente quebranto económico. Así, se han programado –con perfiles novedosos- actividades de apoyo a grupos de danza, agrupaciones musicales y asociaciones de gigantes y comparsas de la ciudad. Una treintena de gigantes se exhibirán en la red Civivox.

Como es habitual, también la red Civivox acogerá actividades especiales en Navidad. Además, con el aforo previsto por la normativa sanitaria, desde ayer está teniendo lugar en Pamplona el ciclo de conciertos que llevará, este mes de diciembre, música de diferentes agrupaciones, ensembles, grupos vocales, dúos o cuartetos hasta seis iglesias de la ciudad. Lo programado son 13 actuaciones, todas ellas a las 19.30 horas, con entrada libre. Esta tarde la iglesia de San Nicolás acogerá a Tafelmusik Ensemble, con un repertorio composiciones barrocas para flauta, y este viernes el barítono Iñaki Fresán y la pianista Leire Irirsarri interpretarán en la iglesia de San Saturnino el concierto ‘Luces de diciembre’.

Luz para un invierno artístico

El Festival Otras Luces, que se inició con la Muestra de videoarte por distintos rincones de Pamplona, continúa cinco años después, aunque la novedad es que esta Navidad toda la programación se centralizará en un mismo espacio: La Ciudadela. Los muros de las edificaciones y los lienzos del recinto fortificado, todos los días, de 17.30 a 20.30 horas exhibirán seis proyecciones cuyo eje, en esta edición, gira en torno al arte y la danza. La selección de obras ha estado a cargo de Zinetika, la plataforma cultural que desarrolla el festival de danza, por lo que este año, la muestra lleva por título ‘Otras Luces V. Arte en Movimiento’. La ubicación en un mismo recinto de todas las proyecciones permitirá al espectador acceder con más facilidad al conjunto de propuestas del festival.

Así, Ciudadela también acogerá otras muestras complementarias de este festival: instalaciones y talleres. Se reedita ‘Köppö’, que supone el funcionamiento simultáneo de dos instalaciones lumínicas en los accesos del recinto fortificado y dentro de sus muros, sobre las praderas, se podrá ver la instalación escultórica y lumínica de grandes dimensiones ‘Alumbráramos (Nacimiento de luz)’, del artista Fernando Molina. Sin embargo, este año por las restricciones de aforo y otras medidas sanitarias, como el mantenimiento de la distancia de seguridad, no se instalará Tökkö, el juego interactivo de colores y sonido dirigido principalmente al público infantil y familiar.

Asimismo, cada sábado hasta el 9 de enero (incluido) se ofrecerán tres pases de la performance ‘Salsola kali: una deriva vegetal’, ideada y ejecutada por la artista realizará Estitxu Arroyo y que reflexiona sobre los contenidos que expone la creadora en el Horno de la Ciudadela. Las sesiones se desarrollarán cada media hora a partir de las 18.30 horas. Para controlar la asistencia es necesario inscribirse en la propia sala o a través del teléfono 629793277, en el horario de apertura de las exposiciones. La actividad es gratuita.

11 talleres para reenfocar la realidad

Estas 11 propuestas artísticas se desarrollarán en la Sala de Armas en torno a exposición del brasileño Vik Muniz (Brasil, Sao Paulo, 1961) actualmente abierta en el Museo Universidad de Navarra y organizada por esta entidad, en colaboración con la Foundation for the Exhibition of Photography (Minneapolis/Nueva York/París/Lausana) y el High Museum of Art (Atlanta). El Ayuntamiento de Pamplona es entidad colaboradora en la muestra.

En los seis talleres infantiles, a partir de 5 años, se trabajará sobre la proyección de algunas obras de este artista. Coordinados por La Chincheta Bruna, tendrán lugar entre el 28 de diciembre y el 9 de enero, de 11.30 a 13 horas. Los cinco talleres familiares se desarrollarán en el mismo edificio, por la tarde (de 17.30 a 19.30 horas) y serán conducidos por artistas cuya obra tiene relación con la de Muniz, ya sea por la temática, el aspecto plástico o los materiales de trabajo. Los días 28, 29 y 30 de diciembre las creadoras serán: Teresa Sabaté, Virginia Santos, Carmen Salgado y Blanca Razquin; el 7 y 8 de enero tomarán el relevo Marijose Recalde, Alicia Otaegui, María Jiménez y Alfredo Murillo. Para cerrar “Vik Muniz asomado a la Ciudadela” el sábado 9 de enero se realizará un mural con todos los asistentes a los talleres para crear una pieza escultórica con objetos, reproduciendo el modo de trabajo del artista brasileño.

Habrá música en la calle

También desde este viernes, y hasta el 5 de enero, se iniciará el ciclo de música en la calle, una sucesión de actuaciones diarias de diferentes grupos musicales en cinco escenarios: Plaza del Castillo, la plaza de la Cruz y plaza de la Libertad, además de en espacios al aire libre de otros dos barrios se la ciudad, que irán cambiando cada día para llegar así a todos los rincones de Pamplona. En estos escenarios intervendrán más de veinte grupos musicales que habitualmente actúan en la calle dentro de la programación municipal (grupos corales, fanfarres, gaiteros, dantzaris, joteros y otras formaciones instrumentales). Las actuaciones tendrán lugar todos los días de la semana. De lunes a sábado están programadas a las 18:30 horas y los sábados, domingos y festivos tendrán un doble pase: a las 12 y a las 18:30 horas.

El mantenimiento de este programa busca apoyar desde el Ayuntamiento de Pamplona la actividad cultural y asociativa que se ha resentido económicamente durante este año debido a las restricciones a los que ha obligado la pandemia. Estos grupos culturales forman parte de un acuerdo establecido por el Consistorio mediante el que contrata sus actuaciones para de ponerlas a disposición de las asociaciones de la ciudad para que las incluyan en sus eventos o celebraciones.

Una Navidad ‘gigante’

Con ese mismo criterio esta Navidad se han programado unas exposiciones muy especiales en apoyo a las distintas comparsas y asociaciones de gigantes de la ciudad (tanto juveniles, como de adultos) que, durante este año, tampoco han podido realizar sus salidas y actividades habituales.

Más de una treintena de figuras de las comparsas de barrios de Pamplona como Casco Antiguo, Mendillorri, Buztintxuri o Rochapea, la más grande de ellas de 4,10 m. de altura, estarán presentes en Civivox Condestable y Civivox Iturrama, además de cuatro toros de atrezzo. Podrán visitarse entre el 21 de diciembre y el 10 de enero en los horarios de apertura de ambos espacios: de lunes a sábado de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Los domingos, como es habitual, el centro abierto será el de Condestable.

Civivox: cuentos, teatro, cine y talleres (completos)

Desde la red Civivox, como cada año se ofrecen actividades dirigidas al público infantil y familiar. En estas fechas se han organizado cuentacuentos, espectáculos teatrales y proyecciones de cine en cuatro de los centros de la red. Los cuentos y las proyecciones tendrán lugar en Civivox Condestable y el resto de espectáculos se repartirán entre Civivox Iturrama, Mendillorri y San Jorge, en los días de vacación escolar. Todas las actuaciones y espectáculos de la red respetarán las medidas de higiene, distancia de seguridad y el control de aforos establecido en la normativa sanitaria frente a la COVID-19.

Las dos sesiones de cuentos serán gratuitas, con inscripción previa en los centros Civivox, en www.pamplonaescultura y teléfono 010 y tendrán lugar a mediodía el 26 de diciembre y el 2 de enero. Las proyecciones de cine, también gratuitas, previa inscripción, están previstas para, los días 27 de diciembre y 3 de enero, a las 18 horas. Los espectáculos serán los días 26, 27, 28 y 30 de diciembre y 2 y 4 de enero, todos ellos a las 18 horas. Las entradas costarán 3 euros y ya están disponibles a través de www.pamplonaescultura.es. También se pueden adquirir en el propio centro Civivox en el que se vayan a desarrollar.

En la red también se desarrollarán esta Navidad talleres y sesiones de juegos para el público infantil, cuyas plazas están ya competas. Así, este año los talleres programados se centrarán en diversas mitologías, con dos modalidades. Por un lado, se trabajará con piezas de Lego recreando la Roma Antigua o la Grecia clásica, los barcos vikingos o las pirámides egipcias. La segunda opción es algo más artística y propone trabajar máscaras y personajes de la mitología vasca, recrear un frontón del Partenón griego o estampar jeroglíficos egipcios.