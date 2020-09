Una exposición recorre, a través de 115 obras, 25 años del arte de Vik Muniz

Actualizada 23/09/2020 a las 15:31

El Museo de la Universidad de Navarra acoge desde este miércoles y hasta el 21 de marzo una exposición compuesta por 115 obras que recogen 25 años de trayectoria del artista brasileño Vik Muniz, quien cuenta con un gran reconocimiento internacional por sus obras evocadoras y su concienciación social.



La exposición, organizada por la Foundation for the Exhibition of Photography y el High Museum of Art de Atlanta en asociación con el Museo Universidad de Navarra, ha sido presentada por el director artístico del Museo, Valentín Vallhonrat, el responsable de colecciones, Ignacio Miguéliz, y la concejala de Cultura e Igualdad de Pamplona, María García–Barberena.



Según Miguéliz, el Museo de la Universidad de Navarra es de momento el único de toda Europa que tiene programada la visita de esta exposición, que cuenta con 115 obras del artista, algunas de ellas que solo se expondrán en Pamplona, que recorre toda su trayectoria artística centrándose especialmente en sus últimas series.



El artista, ha explicado Miguéliz, “juega con la realidad y con los materiales”, una característica que le diferencia puesto que trabaja con materias primas que “en un principio no son artísticas” como puede ser basura o comida, ya que “entiende que con todo se puede hacer arte”.



De esta manera, juega con las imágenes y objetos para crear obras que trascienden de la mera imagen fotográfica para generar nuevas lecturas en torno a la realidad y a su representación.



Asimismo, ha apuntado, al artista le caracteriza la conciencia social de su trabajo, en el que “no habla de temas políticos”, pero sí plasma su concepción personal de que “el arte puede regenerar la sociedad” y hacerla mejor.



Esto se ve claramente en la serie "Colonies", en la que utilizó bacterias y células cancerosas y cuyos fondos destinó a la investigación contra el cáncer, una serie en la que retrató a recolectores de basura de Río de Janeiro con chatarra y con los que compartió sus ganancias o la creación de un barco de papel gigante cubierto con noticias sobre la muerte de migrantes en Lampedusa.



Otra de las características de este autor es que en muchos de sus trabajos reinterpreta y relee obras icónicas de la historia universal y fotografías familiares, recreando “los valores de representación” mediante diferentes capas que posteriormente fotografía.



Según Miguéliz, para Muniz sus obras no nacen en el momento en el que él hace la foto, sino que “empiezan desde el planteamiento mental que él hace” previo a su creación, un interés por la mente y la percepción humana que lleva hasta el final y que busca trasladar al disfrute de la obra.



En palabras de Vallhonrat, esta exposición cuenta con una gestación de cuatro años y “contiene las claves del trabajo de este museo, que gira en torno a la construcción de la imagen del mundo”, de cómo se construye todo y cómo los relatos del arte dan claves para construir su propia historia así como la percepción personal.



Por su parte, García–Barberena ha aludido al especial interés que representa este artista para el Ayuntamiento “por los valores que representa y por su elevado compromiso social”. El Ayuntamiento ha cedido para la muestra la obra “Kyber pass. After Rembrandt”, que forma parte de la colección de arte municipal.



La exposición tenía que haber sido inaugurada en abril, pero no fue posible por la pandemia. Ahora se mantendrá hasta el comienzo de la primavera, estando previsto si la situación lo permite que el artista visite Navarra en marzo.