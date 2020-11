Actualizada 14/11/2020 a las 06:00

"Conocía la catedral como cualquier pamplonés, probablemente me llevaron con la ikastola, pero no tengo recuerdo. Para mí era la catedral que está ahí, arriba de la Curia”. Suscribe la frase sin reparo Xabier Aramburu Rojo. Con 29 años, lleva ocho como guía en la seo, en esa que está al final de la calle Curia y de la que ahora conoce casi cada rincón. Puestos a confesar, revela también que ha viajado y recorrido muchas catedrales de renombre, pero no había “profundizado” en la de casa. Y asegur