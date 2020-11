Actualizada 12/11/2020 a las 06:00

Se percibía al otro lado del teléfono la alegría de Edison Iván Ortega Alvarado. Contento y agradecido desde la primera llamada del día. Y fueron muchas este miércoles. Vendedor de la ONCE, 45 años, repartió el martes 350.000 euros desde su quiosco de la Plaza del Castillo. Eran diez cupones que se llevan 35.000 euros cada uno, todos en manos de “clientes habituales, personas de paso, de todos los días”. Edison Ortega supo ayer por la mañana que había repartido el mayor premio de sus ocho años de andadura en la ONCE. “A las ocho y media de la mañana me ha llamado el delegado, Valentín, y me lo ha comentado, la alegría ha sido tremenda”, explicaba ya a mediodía, tras una intensa mañana de llamadas de teléfono, visitas y hasta fotografías y entrevistas de medios de comunicación. A todos atendió amable. También algunos de los agraciados se acercaron hasta el quiosco, situado junto a la Bajada de Javier. “Alguien me ha preguntado, por ejemplo, cuánto se quedaba Hacienda. Uno de los afortunados tenía un cupón, otro tres”, recordaba a pie de calle Edison Ortega.

Se mostraba especialmente satisfecho por haber podido vender el premio “en este momento de pandemia”. “Hay mucha gente que lo está pasando mal y me parece que hacen falta noticias como esta”, resaltaba.

Edison Ortega es ecuatoriano. Llegó a España en 2008, animado por su hermano Fredy Orlando, al que está “muy agradecido”. “Viví primero en Burlada, luego en otros sitios, siempre en Navarra, en el entorno de Pamplona”, explicaba el vendedor que cuando llegó a España padecía ya una discapacidad visual. “Heredé de mi abuelo unas cataratas, consecuencia de ello sufrí desprendimiento de retina con desgarro en ambos ojos. Perdí la visión completa de uno, y en el izquierdo conservo un 35%”, apuntaba que, una vez en Navarra, pudo afiliarse a la ONCE. “Venir aquí me dio muchas oportunidades de mejorar, he conocido a muchos amigos, a buenas personas, y en la ONCE me han recibido con los brazos abiertos”, subrayaba Edison.

Lleva cerca de tres años en el quiosco de la Plaza del Castillo y antes estuvo durante cuatro en la calle Estella, junto a El Corte Inglés. El premio que dio el martes corresponde a la modalidad del cupón diario, y cada unidad cuesta 1,5 euros. Hay en total 55 cupones premiados con 35.000 euros. Confiaba Edison que el del martes fuera “el preludio” del sorteo de ayer por la noche, el del 11 del 11.