El albergue de Jesús y María volverá a acoger a personas sin hogar durante la noche

Actualizada 26/10/2020 a las 15:14

El Ayuntamiento de Pamplona volverá a habilitar el albergue de Jesús y María, en la calle Compañía, como centro de acogida a personas sin hogar durante las noches. Al igual que hizo en marzo, durante la primera oleada de pandemia del Covid-19, el área de Servicios Sociales está trabajando para poner en marcha este recurso como servicio a la población más vulnerable, de manera que tengan un lugar donde poder pernoctar ante las limitaciones horarias impuestas con la nueva declaración del Estado de Alarma.

El albergue de Jesús y María funciona habitualmente como albergue turístico o de peregrinos que realizan el Camino de Santiago. No obstante, desde hoy lunes ya no presta este servicio, como consecuencia de las limitaciones de movilidad que entraron en vigor la semana pasada en Navarra. Ante esta situación, y para dar respuesta social a las nuevas necesidades, el Ayuntamiento está trabajando para habilitar el espacio de forma inminente para las personas que viven en la calle y pernoctan en espacios públicos (cajeros, puentes, edificios abandonados…). Esta población forma el colectivo de personas de alta exclusión y presenta problemáticas de distinto tipo. No suelen hacer uso del Centro Municipal de personas sin Hogar por propia voluntad, pero en estos momentos deben estar recogidas de cara a cumplir las limitaciones de deambular por la calle en horario nocturno y las medidas para la evitar la propagación del virus.

El albergue podrá alojar hasta 40 personas entre las 20.30 horas y las 8.30 horas, y ofrecerá servicio de cena, desayuno y lavandería. Este recurso se suma al Centro de Atención a Personas sin Hogar, ubicado en Trinitarios, que actualmente roza la plena ocupación, sin apenas capacidad para acoger a más gente.

Suspensión de programas deportivos municipales

El Gabinete de Coordinación creado en marzo por el Ayuntamiento de Pamplona para la gestión de esta crisis sanitaria se ha reunido este lunes para analizar el impacto en la ciudad de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno de España con la declaración del Estado de Alarma. Además de la puesta en marcha del recurso para personas sin hogar, el Ayuntamiento ha decidido suspender los programas deportivos para personas mayores (programas de yoga y gimnasia), que iban a convocarse con aforo reducido pero que se aplazan hasta la mejora de la situación sanitaria. Además, se suspende la celebración del programa ‘En Marcha’, también destinado al mantenimiento físico de personas mayores, que sí había iniciado las clases. Tampoco se iniciará la liga municipal de fútbol sala escolar y se adaptarán los horarios de polideportivos, piscinas y otras instalaciones municipales (centros comunitarios, civivox, etc.) a los horarios de cierre, quedando cerrados a las 21 horas.

Policía Municipal mantendrá el patrullaje nocturno para el control del cumplimiento de la nueva normativa de limitación de desplazamiento por la noche. Su labor durante los dos primeros días será informativa.

El Gabinete de Coordinación creado por el Ayuntamiento de Pamplona para la gestión de esta crisis sanitaria seguirá con la adopción de nuevas medidas conforme evolucione la situación. Este gabinete, presidido por el Alcalde, está integrado por las Tenientes de Alcalde, el concejal de Seguridad Ciudadana, el Gerente municipal, el responsable de Servicios Jurídicos, el director del Área de Alcaldía y la directora de Comunicación.