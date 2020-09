El Ayuntamiento de Pamplona, a la espera del proyecto de reparación de la pasarela

Actualizada 22/09/2020 a las 06:00

Cuando ya se han cumplido más de cuatro años del cierre de la pasarela de Labrit por varios desprendimientos -el 5 de julio de 2016-, el Ayuntamiento de Pamplona confirma que seguirá adelante con su reparación, haya o no acuerdo con las partes implicadas. Según confirma Fermín Alonso, el concejal de quien depende este malogrado enlace entre el Casco Viejo y el II Ensanche pamplonés, inaugurado en 2010, el Ayuntamiento no va a esperar a una sentencia en el caso de que no se llegase a un acuerd