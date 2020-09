Actualizada 17/09/2020 a las 06:00

Son muchos los que estos días están aprovechando los últimos coletazos del verano para emplearse a fondo en el recién inaugurado eje ciclista de casi dos kilómetros que conecta la avenida del Ejército con la Plaza de Europa a través de avenida de Bayona. El tránsito de amantes de las dos ruedas es evidente, en especial en hora punta, donde las bicis optan claramente por la seguridad del corredor sostenible antes que ‘lanzarse’ a la calzada. De hecho, con anterioridad a la creación del vial, se contaban escasos los que cumplían con la exigencia decretada en la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona. A pesar de la prohibición, la acera se convertía en bálsamo seguro.

Hasta aquí todo correcto. ¿El problema? Más bien el interrogante. La duda que muchos ya se cuestionan se genera precisamente en la conexión del carril bici frente al antiguo edificio de Caja Navarra, punto donde actualmente no hay continuidad evidente. Atendiendo a los planos presentados por el área responsable, el vial discurriría por el paso peatonal (todavía no está claro si los ciclistas deberán descender de la bici y cruzar a pie o si se pintará un paso específico para ciclos) y pasaría a recorrer la parte trasera de la estación de autobuses. La idea, al menos a priori, se basa en construir ese camino, que por cierto ya está prácticamente hecho debido al tránsito continuado de peatones y deportistas, con ofita. Esto es, sin grandes sumas de dinero y con el menor impacto posible.

Ahora bien, cada vez son más los aficionados al running los que se inclinan por utilizar el prácticamente recién inaugurado circuito Patxi Morentín. En su tramo final, el tercer kilómetro se genera por detrás de la pérgola de entrada de la estación de autobuses hasta la plaza de la Paz. Y por si fuera poco, existe un cartel informativo en el que se insta a ser respetuosos. Circuito reservado a corredores; ciclistas y peatones usen sus carriles.

LA REALIDAD DICE SÍ

No obstante, son muchos los ciclos que siguen este paso ‘natural’ para enlazar de una manera segura con el carril bici que discurre por la Vuelta del Castillo. Es más, varios los usuarios de las dos ruedas ya han sido amonestados por Policía Municipal al hacer uso indebido del vial. “A mí ya me han avisado dos veces, pero reconozco que cada vez que paso hay más bicicletas. Intento no molestar a los corredores, pero la acera o la calzada no me parecen adecuadas ni seguras”, expresaba en la mañana de este miércoles Asier P. “Mejor sin apellido, no me multen”, bromeaba.

Así las cosas, lo cierto es que en apenas media hora, entre las nueve y cuarto y las diez menos cuarto, fueron quince los ciclistas que atravesaron este camino/circuito. ¿Cambiará?

EL EMBROLLO



El carril bici. A priori, los usuarios deberán bajar de sus ciclos en el cruce frente al antiguo edificio de Caja Navarra para cruzar a pie y enlazar con el carril bici que se pretende crear por la trasera de la nueva estación de autobuses. El camino ya está ‘delimitado’ por el tránsito continuado de bicicletas (que ahora, por ley, no deberían circular) y peatones.



El circuito. Los letreros piden que solamente transiten por el vial (último kilómetro del itinerario) las personas que vayan corriendo.