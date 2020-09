Actualizada 16/09/2020 a las 06:00

Esa fascinación por un funambulista capaz de no perder la concentración y hacer que el equilibrio parezca sencillo pone base a un principio que quizá no resulte tan natural como debiera. Pedalear sin que la bicicleta haga un requiebro y la seguridad siga guiando el manillar no es tarea evidente. Menos aún cuando de niña no tuviste la oportunidad de aprender a montar o, si por circunstancias, ni siquiera dispones de un ciclo en casa. Pero una cosa es no tener bici y otra muy diferente no sentir deseo de aprender.

Precisamente en esta tesitura de sumar una habilidad más a su currículo personal, ocho mujeres se lanzaron este martes a la aventura de aplicarse en el mundo de la movilidad y, exprimiendo ganas y constancia, ser capaces de mirar a una bicicleta a los ojos para disfrutar con ella. Bien por ocio, para acompañar a los nietos, trabajo o simple reto personal. “He hecho muchos intentos que no terminaron bien”, indicaba Beatriz Apostúa, de 45 años, al tiempo que mostraba una cicatriz de una caída anterior en el hombro.

Ella era una de las primeras alumnas a las que Erkuden Almagro, ciclista todoterreno y fundadora de Mujeres en bici - Bizikume, tenía intención de modelar para, en cuatro sesiones, intentar dar los primeros pasos para moverse sobre las dos ruedas de manera independiente.

NUNCA ES TARDE

Aunque este año está abierto a la participación masculina, lo cierto es que son ellas las que siguen copando las listas de inscripción. “Ha influido de manera positiva que la red ciclista se haya ampliado en los últimos meses, más allá de si está bien o mal. Hay más opciones de llegar a destino y también es verdad que lanzarse a la carretera echaba a la gente atrás al no tener seguridad o habilidad suficiente”, explicaba Ainhoa Irusta, inspectora de Movilidad.

Y así, poco a poco, las nuevas conductoras fueron aprendiendo a utilizar los frenos, regular el sillín, compensar el peso del manillar, impulsarse despacio y elevar los pies unos segundos sin caer... dos, tres, cuatro. En cada intento, un instante más. “Quiero comprarme una bici e ir con ella a trabajar. Voy tan temprano que no hay ni villavesas y me vendría estupendamente. Pero claro, parto de cero”, se sinceraba Laura Yambay, pamplonesa de 41 años.

A su lado, con mascarilla y guantes, dos de los elementos obligatorios para realizar el curso, María Jesús Roncal. A sus 64 años la ilusión le complementa. “Alguna vez con mis hermanos me montaba pero no tengo nociones. Ahora, me he comprado una bicicleta y vengo con todas las ganas”, resolvía satisfecha. La sesión avanza y aparecen las tensiones de los brazos. “Siempre me ha dado envidia la gente que monta, pero me parece complicado”, valoraba Maite. “Mañana a tope”, añadía dejando claro que en ciudad no se arriesgará a pedalear pero sí en algún parque o plaza cerrada.

Las aprendices, cada vez más seguras de sí mismas, incluso se familiarizaron con los pedales. Primero con uno y después con el otro. “Para andar en bici se necesitan tres puntos de equilibrio: cadera, brazos y pies”, detallaba Erkuden sin perder ojo de cada gesto susceptible de mejora. Y claro, mejor seguir la filosofía de Beatriz Apostúa: “Siempre hago todo lo que me propongo y ésta es mi espinita clavada. A por ella”. Hoy, la clase continúa.

PARA SABER MÁS



Biciescuela

Nivel 1, Iniciación: Aprende a montar en bicicleta. Para personas que no saben montar en bicicleta. En circuito cerrado al tráfico.

Nivel 2, Habilidad: Conduce en bicicleta. Para personas que ya saben montar en bicicleta pero quieren adquirir un mayor control. Uso de frenos, marchas, control de distancias con obstáculos fijos y móviles, etc. En circuito cerrado al tráfico.

Nivel 3, Avanzado: Conducción básica en calle, mecánica básica y planificación de rutas. Prácticas de circulación en la ciudad. En entornos urbanos pacificados y en presencia de tráfico real.



En orden. No existe la opción de inscribirse directamente en el tercer nivel. Se deberá superar el anterior.



Protocolo covid 19. Para garantizar la seguridad, las alumnas deben llevar mascarilla durante toda la sesión, además de uso recomendable de guantes desechables. Las clases se realizan al aire libre.