El PSN propone la reprobación de Fermín Alonso por su "mala gestión" en materia de movilidad

Actualizada 28/08/2020 a las 11:27

El grupo municipal del PSN propondrá reprobar al concejal de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad de Pamplona, Fermín Alonso, por considerar que está realizando una "mala gestión" en materia de movilidad, poniendo en marcha "un conjunto de actuaciones dispersas", sin facilitar información y "sin consensos".



"Nos preocupan las reversiones, improvisaciones, cambios de opinión y decisiones unilaterales, y aunque es todo el equipo de Gobierno responsable, lo focalizamos más en Fermín Alonso, que es el concejal responsable", ha afirmado en una rueda de prensa la portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, que ha explicado que propondrán la reprobación en el pleno municipal del 3 de septiembre, para lo que buscarán el apoyo de otros grupos.



La portavoz socialista ha afirmado que la legislatura "empezó mal con la restauración de los aparcamientos en Pío XII, sin informamos de nada; seguimos con la reapertura del tráfico de la calle Padre Moret en pleno periodo de confinamiento, se le ocurrió al alcalde el posible impuesto a las bicicletas, y todo esto sin contar con nadie".



Según Esporrín, "Pamplona va tarde y mal en materia de movilidad". Junto con la reprobación, el PSN ha exigido al concejal que "actúe en clave de ciudad, de manera planicada, participada y consensuada, de tal manera que no se actúe con decisiones unilaterales".



Durante la rueda de prensa, Esporrín se ha referido también a la no celebración de los Sanfermines, señalando que, a pesar de la decisión unánime del Ayuntamiento de no organizar actos, "el alcalde actuó unilatralmente enviando mensajes contradictorios, acudió a misa en lugar preferente, se emitió imagen en directo de la plaza del Ayuntamiento -el día del no chupinazo-, colocó un pañuelo muy grande en la fachada del Ayuntamiento y un corpóreo en la plaza del Castillo".



Así, ha explicado que el PSN va a presentar una declaración para "rechazar este comportamiento que tuvo el alcalde durante los no Sanfermines".



Además, Esporrín ha dicho al alcalde que "está en minoría y tiene que acordar las cuestiones que tienen que ir a pleno". "Tenemos disposición de ayudar, pero no estamos dispuestos acordar cuestiones importantes en pleno sin que luego se ejecuten", ha dicho.



En esta línea, ha asegurado que, "antes de seguir trabajando para alcanzar un acuerdo, queremos saber qué ha pasado con la pasarela de Labrit, cuándo se va a hacer el carril bici de Labrit, qué ha pasado con el campo de softball, con el parking disuasorio de Echavacoiz, con los huertos urbanos también de Echavacoiz, o con el plan de vivienda". Esporrín ha dicho que, si el alcalde responde a estas cuestiones, el PSN está dispuesto a "trabajar de manera constructiva, de lo contrario, nos lo dificulta tremendamente".



Por otro lado, Maite Esporrín ha apelado a todos los grupos municipales para adoptar por "consenso" el acuerdo para conceder el Pañuelo de Pamplona de este año, que podría ir destinado a personas vinculadas al trabajo contra la pandemia de Covid-19.

ACELERAR LOS PAU DE LOS ENSANCHES Y LA MILAGROSA



En otro orden de cosas, el concejal socialista Xabier Sagardoy ha explicado que su grupo va a presentar una iniciativa para acelerar la tramitación municipal vinculada a los planes especiales de actuación urbana (PAU), "con el objetivo de que antes de final de año se proceda a la aprobación inicial de los PAU de primer y segundo Ensanche y de la Milagorsa, que abarca también a Santa María la Real y Azpilagaña".



Sagardoy ha destacado que "se trata de la aprobación de los tres planes que marcarán las líneas de actuación en el centro de la ciudad y la Milagrosa a medio y largo plazo, planes muy necesarios porque establecerán las medidas para reimpulsar estas zonas de la ciudad en materia de movilidad, dotaciones y regeneración del espacio público y privado".



Por último, el PSN registrará una iniciativa en la Comisión de Urbanismo para pedir la instalación de gel desinfectante en espacios públicos de gran afluencia, como las principales plazas y parques de la ciudad, para favorecer las medidas higiénicas frente al Covid. También pedirá que se refuercen los trabajos de limpieza y desinfección de la vía pública, "volviendo a los niveles del confinamiento".