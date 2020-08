Últimos días para que los comercios se adhieran a la campaña PamplonUP

Actualizada 25/08/2020 a las 13:04

225 establecimientos han solicitado adherirse a la a la campaña ‘PamplonaUp. ¡Arriba los negocios de Pamplona!’ que ofrecerá bonos que costarán 14 euros y que permitirán hacer compras por 20 euros. Los comercios tienen hasta el 31 de agosto para apuntarse. Esta es una de las dos iniciativas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Pamplona para apoyar al comercio local. En este caso va a destinar 800.000 euros para un nuevo proyecto de bonos descuento con el que incentivar las compras. Además, ha publicado una línea de subvención dotada con un millón de euros para ayudar con los gastos que comercio, hostelería y establecimientos de servicio personal están teniendo que asumir para transformar sus espacios en seguros de acuerdo a las nuevas medidas sanitarias.

A partir del 31 de agosto se publicará el listado completo de establecimientos adheridos que cumplan con los requisitos y se pondrán a la venta 133.333 bonos subvencionados al 30% sin que suponga ningún coste para los negocios. Los 6 euros de diferencia entre lo pagado por el bono y el su valor real serán subvencionados por el Consistorio pamplonés al establecimiento donde se canjeen. El objetivo es incentivar el consumo en comercio, hostelería y establecimientos de servicios para incrementar el consumo local sin que haya un recorte del margen comercial.

COMERCIOS DE TODOS LOS SECTORES

Entre los 225 establecimientos adheridos, parte corresponden al sector de la moda, farmacias, establecimientos de hostelería y peluquerías. También hay comercios de mobiliario, equipamiento hogar y electrónica, calzado; librerías, fotografías, estética, perfumerías, droguerías o floristerías. La lista se completa con tiendas de fotocopias y de instrumentos musicales, talleres de reparaciones, joyerías, textil hogar, jugueterías, alojamientos, anticuarios y centros de fisioterapia.

Los bonos podrán ser adquiridos por personas mayores de 18 años a través de una nueva plataforma digital hasta finales de septiembre. El plazo para canjear los bonos se iniciará con la publicación del listado de establecimientos adheridos y finalizará el 17 de octubre de 2020. Se podrán comprar por cada DNI un máximo de 5 bonos por 70 euros con un valor de compra de 100 euros. No se devolverá la diferencia si la compra es inferior a los 20 euros del bono. En el caso de devolución del producto no se procederá a la restitución del importe, como tampoco se devolverá el importe de los bonos no utilizados. Las devoluciones serán por otro producto del mismo establecimiento. La compra se realizará en http://sedeelectronica.pamplona.es/bonosdescuento y conllevará la descarga QR en dispositivo móvil. Los establecimientos adheridos se identificarán con los elementos publicitarios de la campaña y recibirán una subvención máxima cada uno de ellos de 150.000 euros.