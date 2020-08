Los botellones en Pamplona conllevarán una sanción de 100 euros

Actualizada 14/08/2020 a las 06:00

Beber en grupo en espacios públicos de Pamplona, preferentemente bebidas alcohólicas, está prohibido desde el miércoles e incumplir la normativa conllevará una sanción de 100 euros, según confirmó este jueves Javier Labairu, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona y edil que firmó la resolución que veda los botellones en la ciudad.

Labairu explica en todo caso que la medida adoptada por el consistorio no es “en ningún modo recaudatoria, sino educativa”, de manera que lo que pretenden con ella es disuadir de que los ciudadanos participen en botellones y que los agentes de la Policía Municipal dispongan de una herramienta jurídica para poder disolverlos, “siempre atendiendo a la situación sanitaria”.

La medida, además de los problemas de salubridad, busca contener también las molestias que generan a los vecinos, sobre todo en el Casco Antiguo de la ciudad.

La posibilidad de sancionar a quienes participen de los botellones se apoya en la Ordenanza de Civismo del Ayuntamiento de Pamplona. “Esta legislación no dispone de una ordenanza concreta, de manera que nos basamos en el artículo 17 de la Ordenanza de Civismo, porque estas actitudes pueden atentar contra la salubridad pública”, sostiene Labairu y destaca que la práctica del botellón se saldaría con una falta leve, lo que, según la ordenanza, conlleva multas de entre 60 y 150 euros. Dentro de esta horquilla, el Ayuntamiento de Pamplona ha establecido una sanción con una cuantía de 100 euros.

“Me han preguntado si se prohíbe estar en grupo en la calle. No, no es eso, lo que no se puede es compartir bebidas y además sin cumplir distancias de seguridad... no va contra el derecho de reunión en ningún caso”, precisó Labairu.

Los agentes de la Policía Municipal controlan ya las calles, parques y otros espacios públicos de Pamplona, para evitar las conductas “incívicas” detalladas en al resolución municipal.