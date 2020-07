Las dudas sobre dónde depositar las mascarillas

Actualizada 05/07/2020 a las 06:00

Las mascarillas se han convertido en un complemento necesario en la actividad cotidiana y el Boletín Oficial de Navarra del 20 de junio indicaba que estas “son exigibles en lugares públicos cerrados, y donde no es posible mantener la distancia de seguridad”. No precisa el BON nada, sin embargo, respecto a las consecuencias de no cumplir la normativa. En este caso habría que atender al BOE, el Boletín Oficial del Estado, que sí repara en posibles sanciones.

Una mayoría de ciudadanos utiliza las desechables, pero parece que aún hay confusión en cuanto a la manera de deshacerse de ellas, una vez que están usadas. La Mancomunidad subraya que se deben depositar en el contenedor destinado a la fracción resto, y el Ayuntamiento de Pamplona, por su parte, pide que no se dejen en las papeleras.

La imagen de mascarillas usadas en el suelo, a merced del viento, en jardines, o en medianas de carreteras no resulta ya demasiado extraña en el entorno urbano de Pamplona y la Comarca. Parece complicado controlar la forma en que se desechan estos elementos higiénicos y sanitarios, que siguen siendo obligatorios, a pesar del fin del estado de alarma. Las mascarillas tiradas u olvidadas en algún rincón acompañan ahora a pañuelos de papel, guantes, bolsas de plástico... Desde la Mancomunidad diseñaron un protocolo claro. Distingue entre los de personas infectadas de covid-19 y los que no. En los hogares donde haya algún positivo o pacientes en cuarentena, deben de extremarse las medidas sanitarias y el comportamiento con los residuos.

Desde el Ayuntamiento de Pamplona, por su parte, Óscar Esquíroz, director de Conservación Urbana, explica que no han encontrado una normativa específica sobre mascarillas y papeleras. “Pero la única indicación que podemos dar es que cada uno se la lleve a su casa y la deposite allí en la bolsa de basura”, pide a la ciudadanía. Si no es posible y por alguna causa una persona tiene que deshacerse de la mascarilla en la calle, insta a que se deje en el contenedor de fracción resto y, si no hay más remedio, en una papelera, “donde el destino”, apunta “siempre será más incierto”. En todo caso, Esquíroz considera que no se trata de un problema grave “en cuanto a cantidad”. “Es cierto que como los vemos y nos fijamos todos, se ven”, repara precisamente en el “impacto visual”. Describe el responsable de Conservación el problema que sí tuvieron con los guantes de plástico cerca de centros comerciales y supermercados. “Son muy ligeros y el efecto fue alto”.

Por su parte, desde Policía Municipal precisan que, durante el estado de alarma, se interpusieron once denuncias por no llevar la mascarilla en lugares obligatorios, entre ellos el transporte urbano comarcal, las villavesas. Según la consulta efectuada por este periódico hace unos días, no hay de momento datos desde el inicio de la nueva normalidad y la policía se centra en tratar de controlar las quedadas de grupos de jóvenes que no cumplen con las medidas de seguridad e higiene para evitar posibles contagios y rebrotes de coronavirus.

Óscar Esquíroz, del área de Conservación Urbana de Pamplona: “Nos preocupan las bolsas de basura junto a los buzones de recogida”











El área de Conservación Urbana del Ayuntamiento de Pamplona reconoce que tienen “un problema” con las bolsas que se depositan junto a los buzones de recogida neumática de residuos en el Casco Antiguo, más concretamente en el entorno de la Plaza del Castillo. “Y si detallamos más, en el conjunto de buzones existente en el cruce con la calle San Nicolás”, apunta el director, Óscar Esquíroz, que la situación no era nueva, pero se ha acentuado tras el confinamiento cuando entienden que, precisamente, se deberían de priorizar las medidas de higiene y salubridad.

De hecho, desde el área, de la que depende la limpieza de las calles en Pamplona, contactaron con Policía Municipal para que actuasen y hay varias sanciones en marcha. La multa se acerca a los mil euros. “Es un tema muy concentrado, pero nos preocupa”, precisa que están en contacto con la Mancomunidad.

ANTES DE TIRARLA



1. Personas no contagiadas. Mascarillas y guantes deben depositarse, junto con los residuos no reciclables, en el contenedor de resto (franja gris)



2. Riesgo de contagio. Aumenta con el abandono de bolsas y residuos en el suelo, nunca dejarlos fuera de los contenedores.



3. Hogares con positivos. Hay que utilizar tres bolsas. En una depositar los residuos del paciente y cuidador (mascarillas, guantes, pañuelos...) ; en una segunda la bolsa 1, cerrarla bien e introducirla en la bolsa de la fracción resto.



4. Prohibido en otros contenedores. La Mancomunidad recuerda que queda “terminantemente prohibido” introducir los residuos de hogares con un positivo o en cuarentena por Covid-19 en contenedores de recogida separada o abandonarlos en la vía pública.



5. Sanciones. Llegan a cien euros por ir sin mascarilla en lugares públicos cerrados, donde nos ea posible mantener la distancia. Tirarla al suelo puede conllevar una multa de hasta mil euros, pero los expertos subrayan que existen lagunas legales en esta cuestión.