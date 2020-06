Actualizada 15/06/2020 a las 16:32

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha planteado la posibilidad de abrir un debate sobre la opción de cobrar un impuesto de circulación a las bicicletas, en un contexto en el que se habla del menor uso de coches en favor de la movilidad.

"¿Se debería cobrar impuestos de circulación a las bicis? Hay un debate ciudadano. Hay gente que dice 'oye, si están ocupando tanto espacio...'. ¿Tiene que llevar matrícula? ¿Tiene que llevar un microchip y al que incumple se le multa? Cada vez me decanto más por eso, es otro debate, pero por qué no", ha planteado el alcalde en una entrevista con Onda Cero.

En esta línea, Maya ha señalado que "si estamos quitando coches y poniendo bicis, que cumplan con las reglas, que tengan su matrícula y su chip y paguen un impuesto, que no será como el de un coche, será muchísimo menos, pero colaboran también en poder mejorar los propios carriles bici". "Es un debate que alguno me está lanzando con insistencia y yo creo que merece la pena hacerlo", ha apuntado.

El alcalde también se ha referido a los cambios introducidos inicialmente en la calle Amaya y después revertidos en parte, sobre lo que ha señalado que "el objetivo de la prueba era intentar que el tránsito, que es de paso por la calle Amaya, se evitase poniendo trabas al paso por el centro, además de reconvertir la calle Amaya en una calle mucho más peatonal". "Se vio enseguida que los efectos estaban siendo tremendos, había hasta problemas de seguridad por los dos carriles que se convertían en uno", ha dicho, por lo que se optó por revertir la situación.

Maya ha señalado que se ha visto que "en tanto no se hiciera el carril bici del Labrit no se resolvía el problema que se generaba en Telefónica". "Se tenía que haber esperado, por lo menos lo de la calle Olite, para haberlo hecho hasta ver definitivamente qué se hacia con el carril del Labrit y por eso se ha reaccionado rápido. Lo asumo, cuando haces algo y corriges es que no los has hecho bien", ha afirmado, pero ha señalado que "lo importante de la calle Amaya está, sólo hay un carril rodado y dos espacios muy amplios que serían en un lado la ampliación de acera y en el otro lado el carril bici que venga del Labrit".

Respecto a los Sanfermines, el alcalde ha reiterado que el Ayuntamiento "no va a programar nada" este año por la pandemia de coronavirus, pero ha advertido de que "la capacidad que tenemos como administración de evitar determinadas cosas, aglomeraciones, eventos que surjan de repente por parte de los ciudadanos, es limitada".

Maya ha pedido a la ciudadanía que "en la medida de los posible no salga o se quede en el barrio y no vaya todo el mundo al mismo sitio". "En eso vamos a insistir. Pero al final está la sensatez de los ciudadanos y la insensatez de algunos ciudadanos. Y frente a eso, los recursos de la Policía, informando, evitando, pero la capacidad de actuación es limitada y hay que ponderar al máximo lo que se hace", ha dicho.

El primer edil ha planteado a los ciudadanos que, "si hubiera un rebrote del coronavirus y de ese rebrote derivara una marcha atrás en la famosa desescalada, piensen en las personas que tienen sus negocios, sus tiendas, su bares". "La vuelta atrás puede ser terrible desde el punto de vista sanitario y económico", ha afirmado.