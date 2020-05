Los hoteles piden ayuda al Gobierno de Navarra para volver a la normalidad

30/05/2020

Fueron, sin apenas darse cuenta, ese otro cabo de una cuerda que debía sujetarse de principio a fin. La pieza unificadora de un puzzle cuya maquinaria debía adherirse a la perfección para no perder ni un ápice de ese escudo batallador contra el que ya muchos denominan ‘bicho’ del coronavirus.



Los hoteles de Pamplona, aquellos que vieron cerradas sus puertas de imprevisto, con una campaña de turismo sesgada a golpe de guadaña, también supieron reaccionar cuando la necesidad se plantó en sus recepciones con idea de alojarse. ¿Cuánto tiempo? Ése fue, sin duda, el gran interrogante que todos teníamos en la cabeza durante las semanas de confinamiento, las más duras y con las peores consecuencias del covid-19.



Ellos, quizá sin las armas en un primer momento, supieron darle la vuelta a la situación y transformar sus habitaciones en auténticos espacios donde alojar a los contagiados menos afectados. Y los que no estuvieron en primera línea, no dudaron en seguir de cerca la evolución por si el botón de la urgencia volvía a pulsarse.



PREDISPOSICION REAL HOTEL TRES REYES



Con idéntica actitud y desde el primer momento, el hotel Tres Reyes cedió sus instalaciones desinteresadamente al departamento de Sanidad. Por ello, durante casi dos meses alojaron a 38 sanitarios. “El comienzo fue muy duro, ya que iniciaron su estancia el día 30 de marzo, prácticamente en el momento más álgido de contagios; pero poco a poco se fue suavizando esa tensión”, recuerdan desde dirección, quienes tachan de “gratificante” haber visto a gente tan joven, trabajando tanto, con mucha responsabilidad y buenísima predisposición.



En su caso, ya están abiertos desde el 25 de mayo, tras 57 años sin haber cerrado ni un solo día. “Estamos con mucha ilusión, como un niño con zapatos nuevos, comenzando desde cero. Es nuestra inauguración”, dicen, y aventuran un mes de julio con incertidumbre pero un agosto con buenas expectativas. “El principal gancho es nuestro servicio, ubicación y la gran fidelidad de los clientes”, expresan ofreciendo desayunar en la habitación.



PASOS EN FIRME MAISONNAVE



En pleno centro histórico, el hotel Maisonnave también contribuyó en la lucha contra el coronavirus, con toda una planta destinada a alojar a quienes así lo requirieron. “La experiencia fue gratificante, saber que hemos colaborado con la sociedad en momentos difíciles”, cuentan quienes estiman una reapertura “lenta”. “Cada hotel lo hará a su manera”, dicen, aguardando a su fecha clave: el 22 de junio, con movilidad entre provincias sea.



De cara a atraer a la gente, cuentan su historia enlas redes sociales. “Lo que somos y seguiremos siendo, con nuevas normas de seguridad e higiene pero sin perder nuestra esencia”, certifican. La apuesta, la calidad humana. Y pensando en el verano, lo sienten “complicado y esperanzador”. “Confiamos en que Gobierno de Navarra, haga un plan de promoción para ofrecer todas las maravillas de nuestra tierra”.



SEGURIDAD Y EXPERIENCIA BLANCA DE NAVARRA



Fue uno de esos alojamientos que se ofrecieron a Gobierno de Navarra para hospedar a sanitarios en activo (aquellos que por cautela no querían regresar a casa por miedo al contagio de sus familias), los mismos que les acogieron hasta este mismo 18 de mayo. “Para el equipo ha sido una experiencia muy gratificante, un placer poder ayudar a tantos profesionales que lo han dado todo en circunstancias muy difíciles”, reflexionan.



Ahora, con ese punto de incertidumbre tan intrínseco a todos y la seguridad por bandera, han adaptado sus procesos para atender a los clientes desde el lunes. “Pamplona es una de las ciudades que más seguridad y tranquilidad trasmite a sus turistas y pensamos que eso será lo que se busque ahora”, entienden.



DESINFECCIÓN Y TEST NH IRUÑA PARK



La seguridad y la higiene son claves para el director del Iruña Park. Para empezar, ya han realizado test serológicos a sus empleados antes de entrar a trabajar, además de reducir los elementos decorativos de las habitaciones y solicitar limpieza con más asiduidad. “Las habitaciones permanecen 24 horas en cuarentena”, dicen desde este céntrico hotel, donde alojaron a pacientes dados de alta en el hospital y que, por circunstancias, no pudieron volver a sus casas.



Ahora, con todas las normas sobre la mesa, abrirán ya este miércoles con la vista puesta en que la desescalada adquiera uniformidad y todas las provincias sean aptas para poder viajar. “Garantía en ambas direcciones”.



VISTAS Y AMPLITUD HOTEL EL TORO



En su caso, no se requirió de sus servicios, pero estuvieron al pie del cañón. De hecho, El Toro se puso en marcha el pasado 4 de mayo para cubrir a aquellas empresas que ya se habían puesto en funcionamiento y necesitaban hoteles, así como pacientes de otras patologías y ciudades que también requerían alojamiento. No obstante, las previsiones de ocupación que manejan en la asociación de Hoteleros oscila en un 20%. “Para julio y agosto necesitamos que se reactiven las reservas, con ayuda institucional de promoción del destino”, piden.



El Toro apuesta por instalaciones en un entorno natural, terraza al aire libre y, en breve, un nuevo servicio de spa. “Los amplios salones permitirán volver a celebrar eventos respetando las restricciones de aforo”, afirman quienes esperan con ilusión la movilidad entre comunidades.