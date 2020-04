La escalera de San Fermín recuerda a los fallecidos por la pandemia

05/04/2020 a las 06:00

Este sábado, a las siete de la tarde doblaron las campanas. Esta vez no era un llamada para acudir a la iglesia de San Lorenzo y, en la capilla de San Fermín, asistir a la misa de la escalera del Santo. Esta vez las campanas avisaban que, media hora después, a través del canal de internet de YouTube de la capilla San Fermín, comenzaba el acto religioso; y el contador del canal reflejó en algunos momentos hasta 1.148 personas visionando en directo la cita. Una misa que también retransmitió Navarra Televisión.



El coronavirus obligó a realizar una misa solitaria, de puertas para adentro, con un puñado de escogidos -feligreses ligados a la parroquia- para hacer las preces, la lectura o las ofrendas. Sin apenas música, uno de los ingredientes fundamentales de esta eucaristía en la que se invita a grupos y corales navarras; tan sólo aquella cantada por los pocos presentes y grabaciones de la Cofradía de San Saturnino o Turrillas. Pero sí se pudo cumplir con otro de los rituales de este acto religioso, el homenaje. Esta vez, la triste actualidad de la pandemia hizo que los honores fueran para todos los navarros fallecidos por el coronavirus. El párroco, Javier Leoz, leyó el nombre de cada uno de ellos al inicio del encuentro religioso y en la consagración. Pero también se dedicó al personal sanitario y a quienes con su labor diaria impiden el avance de la enfermedad: policías, bomberos y a todos aquellos ligados a servicios esenciales.



No sólo la iglesia vacía fue una de las imágenes inéditas que el virus dejará para la historia de las misas de la escalera. También la de la figura de San Fermín acompañada de la de La Dolorosa. El único paso de la procesión de Semana Santa de titularidad municipal ya tendría que estar en la catedral a la espera del Viernes Santo. Pero, de nuevo el coronavirus, ha trastocado los planes. Ni hubo procesión del Traslado de la imagen a la seo ni habrá la procesión de Semana Santa.



Durante el acto religioso, Javier Leoz desveló que se ha encargado a una bordadora que, en oro, ‘escriba’ en el capote nuevo de San Fermín, Pamplona, Coronavirus 2020. Una manera más de simbolizar lo que repitió en varias ocasiones el párroco de San Lorenzo, que bajo este “capotico” descansan todos los fallecidos por la epidemia.



“Hemos pasado de un Domingo de Ramos a un Viernes Santo adelantado. Pero resistiremos porque tenemos fe, porque el virus nos podrá humillar pero no derrotar”, dijo Javier Leoz durante la homilía. “Hay que pedir más que nunca a San Fermín que nos guíe en este encierro”, añadió el párroco que dijo que ya faltaba menos para que terminara esta pesadilla y la gente pudiera, de nuevo, abrazar a sus familiares y amigos.