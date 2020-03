Preinscripción con cita previa para las escuelas infantiles públicas de Pamplona

Actualizada 12/03/2020 a las 18:53

El Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles ha acordado que, de forma excepcional, este año la preinscripción para el próximo curso en las escuelas infantiles se haga mediante cita previa. Esta decisión afecta tanto a las escuelas municipales como a aquellas de titularidad del Gobierno de Navarra ubicadas en Pamplona y se enmarca dentro de las medidas implementadas por el Ayuntamiento y su sector público institucional en relación al coronavirus. Por la misma razón, las escuelas infantiles cerrarán sus puertas siguiendo las indicaciones del Gobierno de Navarra que ha señalado que deberán permanecer sin actividad desde este lunes aunque recomienda aplicar la medida desde este viernes.



Las fechas de preinscripción se mantienen, tal y como se anunciaron previamente, entre el lunes 16 y el viernes 27 de marzo. No obstante, la solicitud de cita previa podrá hacerse desde este viernes, día 13. Las personas interesadas deberán llamar al teléfono 948420098, donde se les asignará día y hora para entregar la solicitud y la documentación necesaria. Este teléfono estará disponible el viernes de 10 a 14.30 horas, y del 16 al 27, de 8.30 a 14.30 horas.



Una vez confirmada por teléfono la fecha exacta de la preinscripción, ésta deberá hacerse de forma presencial en las oficinas municipales ubicadas en la calle Zapatería, número 40.



En Pamplona existen once escuelas infantiles de titularidad municipal (Mendebaldea, Haurtzaro, Mendillorri, Fuerte el Príncipe-Printzearen Harresi, Donibane, Izartegi, Goiz Eder, José María Huarte, Hello Buztintxuri, Hello Azpilagaña y Hello Egunsenti) y otras cinco dependientes del Gobierno de Navarra (Santa Teresa, San Jorge, Nuestra Señora de los Ángeles, Ninia Etxea y Nuestra Señora de Roncesvalles).



Una vez finalizado el plazo de preinscripción y tras valorar las solicitudes, las listas provisionales de alumnado admitido se publicarán previsiblemente el lunes 11 de mayo en cada una de las escuelas infantiles, en el organismo autónomo (avda. Conde Oliveto 4-2º izda) y en la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (c/ Abejeras, 1). Asimismo, la información estará disponible en el teléfono 010 – 948 420 100. Las listas definitivas se publicarán el lunes 25 de mayo.

