28/02/2020

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Pamplona (EH Bidu, PSN-PSOE y Geroa Bai) han presentado una declaración al próximo Pleno del 5 de marzo con el objetivo de exigir al alcalde Enrique Maya y al concejal Fernando Sesma “toda la información, cuestionario incluido, en relación a la encuesta contratada por el Ayuntamiento con la empresa Mercatec sobre el estudio sociolingüístico de las escuelas infantiles municipales”.

Unido a esto, viendo que esta reclamación no ha sido atendida en ocasiones anteriores y que, por lo tanto, Sesma continúa “impidiendo el derecho a la información de las y los miembros de la corporación”, los grupos de la oposición han incluido un segundo punto en el que acuerdan “la reprobación del concejal”.

Asimismo, la declaración recuerda que “si bien los responsables del área de Educación en un primer momento se negaron a facilitar la información solicitada, finalmente sí se ha remitido la parte del mismo que, según dicen obra en su poder”. Algo para lo que fue necesario “un Informe del Secretario del Pleno que validaba el derecho a recibir información sobre el mismo cualquiera que fuera su estado de tramitación”.

No obstante, no se ha facilitado a los grupos la documentación sobre aspectos “tan decisivos de la encuesta como es su cuestionario, el plan de análisis o su ficha técnica”, cercenando el derecho a la información “de manera flagrante”, ya que como los grupos pueden “tener acceso en todo momento a toda la información solicitada por los grupos de la oposición, independientemente de que la misma conste formalmente o no en el expediente en cuestión”, continúa el texto.

Fruto de todo ello, en la pasada comisión de Asuntos Ciudadanos de 18 de febrero, la mayoría municipal instó al alcalde Maya a “cesar al concejal Sesma en el caso de que no rectificara su negativa a entregarnos la información solicitada”, señalan. A lo que hay que sumar que, el pasado 13 de febrero, el grupo municipal de EH Bildu solicitó al Secretario del Pleno un Informe que concluye que “el concejal Sesma tiene que hacer entrega de toda la documentación solicitada o de la parte de la misma que obre en poder del contratista”.

La suma de todas estas actuaciones por parte del equipo de Gobierno, justifican, como se describe en la declaración, que Fernando Sesma sea “reprobado por impedir el derecho a la información”.

