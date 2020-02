27/02/2020 a las 06:00

Sí o sí. No había otra opción para el paso del Cristo Alzado que ser trasladado a la catedral. Aunque lloviera como ocurrió durante toda la mañana y parte de la tarde. Pero la escultura tenía que cumplir con una tradición de alrededor de medio siglo: ser llevado en procesión el Miércoles de Ceniza para protagonizar el Vía Crucis de la seo los próximos cuatro viernes previos a Semana Santa. En el último, se le unirá el paso de la Caída. “¿Capota? Este paso no tiene, la Dolorosa es la única. As