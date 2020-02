Actualizada 24/02/2020 a las 12:48

Continúa la programación de ‘Cafeteando’ esta semana con cuatro actividades: una sesión de juegos, este martes 25, un taller para aprender a hacer currículum vitae eficaces (miércoles 26 de febrero) y el viernes 28 una sesión sobre emprendimiento editorial y el ya tradicional karaoke de los viernes. El programa ‘Cafeteando…’ está formado por una serie de actividades gratuitas destinadas a jóvenes de 14 a 30 años que se desarrollan en la cafetería de la Casa de la Juventud y que quieren ser un muestrario de algunas de las propuestas estables que se realizan de forma habitual desde este servicio municipal.

El miércoles 26, de 19 a 20 horas, la propuesta de la Asesoría de Estudios, Salidas Profesional ofrecerá una sesión sobre ‘Curriculum Vitae’. Esta presentación de candidaturas para obtener un puesto en el mercado laboral es una herramienta básica en la búsqueda de empleo y que, además, tienen sus modalidades y va cambiando dependiendo de las demandas del mercado. Idoia Angel, responsable de la asesoría explicará los recursos que existen ya en la Red con modelos, ejemplos prácticos etc. Los participantes recibirán también una formación general ya que cuando aún no se ha tenido la oportunidad de tener un trabajo remunerado a menudo resulta difícil elegir el currículum más adecuado para el candidato. También se resolverán dudas prácticas y sobre currículum ya confeccionados por las personas asistentes. La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa.

MARTES PARA LA MEMORIA

Los martes son de juego en la Casa. Para este martes 25 de febrero, de 19 a 20 horas, la propuesta es un clásico que ayuda a ejercitar la memoria, en este caso con secuencias de sonidos y colores. Simón es un juego electrónico que tiene forma circular; dividido en cuatro cuadrantes de distintos colores su programa ilumina forma aleatoria los cuadrantes que, a su vez, corresponden con un sonido concreto. El diseño de esta ‘juguete’ fue realizado por Ralph Baer y Howard J. Morrison en 1978.

Los participantes durante la partida deben recordar el máximo de la secuencia e ir reproduciéndola en el orden correcto, ayudándose de su memoria visual y sonora. Quien falle, será eliminado. La propuesta de la Casa es un mini-torneo eliminatorio donde, por rondas, los participantes se irán enfrentando hasta que solo quede uno.

VIERNES: LOS LIBROS, OCIO Y NEGOCIO + KARAOKE

El viernes la cinta es con ‘El Club de los Primeros Pasos’, que dota de contenido la Asesoría de Emprendimiento de la Casa de la Juventud. A las 12 del mediodía María Oset, filóloga y apasionada de la cultura, compartirá su experiencia como emprendedora en la sesión ‘Las letras emplean’. Tras unos años al frente del área de acción cultural de unos grandes almacenes, Oset dio el paso de adquirir una editorial y dedicarse a su pasión. Y es que el emprendimiento no es sólo nuevas tecnologías y app, sino que en ese nicho de mercado también tienen cabida proyectos vinculados al sector de las letras ya que muchos campos ofrecen oportunidades de emprendimiento, innovación y compromiso social.

Y como es habitual los viernes, como preludio al fin de semana, la Cafetería de la Casa se convertirá en un karaoke dinámico en el que se reproducirán canciones conocidas hasta que la persona dinamizadora pare la melodía. Los contantes en ciernes deberán continuar con el tema propuesto. Habrá premios y sorpresas.

