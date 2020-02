Nicolás Aznárez: “Me hace mucha gracia dibujar a Donald Trump”

23/02/2020 a las 06:00

Resuma su trayectoria como ilustrador.

Yo he dibujado siempre. Solo dejé de dibujar una temporada, cuando me metí en Arquitectura. Pero me fue muy mal. Dejé la carrera porque no era lo mío y volví a dibujar. Nunca me lo tomé como una profesión hasta que empezaron a salirme cosas. Tener los contactos que he tenido la suerte de tener me permitió ir empalmando una cosa con otra. Y aquí estoy. Claro, porque en su relación con la prensa, algo tendrán que ver sus padres, corresponsales por e

Selección DN+