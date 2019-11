Geroa Bai cree que el dictamen del Consejo de Navarra sobre 'Pirritx eta Porrotx' "evidencia la censura de Maya"

Actualizada 27/11/2019 a las 18:45

El grupo municipal de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona ha afirmado que el dictamen del Consejo de Navarra "evidencia la censura ideológica con la que ha actuado el alcalde, Enrique Maya", al suspender la actuación programada el viernes 29 de noviembre con el grupo de payasos 'Pirritx eta Porrotx' en el Baluarte, "una actuación que se ha evidenciado conforme a la legalidad".

Geroa Bai ha señalado en una nota que "el dictamen del Consejo de Navarra viene a sumarse al informe del Defensor del Pueblo que avalaba también la actuación y recomendaba levantar la suspensión del contrato".

Por todo ello, Geroa Bai ha solicitado a Maya que "permita la actuación de 'Pirritx eta Porrotx', porque a pesar del escaso margen para su celebración es evidente la respuesta masiva que tendrá por parte del público de Pamplona".

El concejal de Geroa Bai Patxi Leuza ha asegurado que "en los tiempos nuevos que afrontamos no hay lugar para la exclusión ni el sectarismo" y ha añadido que "el alcalde no tiene autoridad para poder cuestionar actuaciones de quien no piensa como él".

Por último, Leuza se ha preguntado "quién se hará cargo de la factura si se dictamina el incumplimiento del contrato, ¿se hará cargo Maya, la concejala García Barberena, UPN o Navarra Suma?".

