El Defensor del Pueblo avala la actuación de Pirritx, Porrotx eta Marimotots

Actualizada 20/11/2019 a las 08:06

No estaba en el orden del día de la comisión municipal de Asuntos Ciudadanos pero la suspensión de la actuación de los payasos Pirritx, Porrotx eta Marimotots acaparó el mayor tiempo de la sesión del martes. Y fue en el turno de ruegos y preguntas, cuando la edil de Bildu y anterior responsable del área de Cultura, Maider Beloki, interpeló a su sucesora en el cargo, María Gacía-Barberena (Navarra Suma). En concreto, le preguntó si iban a acatar la resolución del Defensor del Pueblo de Navarra, a quién acudió el abogado de la compañía una vez se conoció la decisión del Ayuntamiento.



Aunque en la página web de la institución todavía no se ha colgado el informe, éste sí ha llegado a los grupos municipales. Y según se supo el martes, el defensor dice que se deje sin efecto la suspensión del espectáculo previsto para el próximo viernes 29, día de San Saturnino. Y añade que se debe hacer al margen de las cuestiones jurídicas que puedan derivarse del expediente administrativo. ¿Por qué? Porque, según la institución, la actuación de los payasos se encuadra dentro de un programa infantil del que han sido protagonistas en otras ocasiones.



¿CENSURA O PRIVILEGIO?



Y se volvió a reproducir el debate del último pleno, en el que mientras Maider Beloki habló de censura, María García-Barberena de privilegios. Según la concejal de Cultura, cuando tomó posesión del cargo se encontró con un contrato a la citada compañía sin ningún expediente que justificara la motivación. Y por eso, se ha hecho una revisión del documento que se ha remitido al Consejo de Navarra para que determine si se ajusta o no a derecho.



Pero para Maider Beloki se trata de un acto de censura. “Y queda claro cuando el alcalde, Enrique Maya, se refiere a ellos como los payasos de la izquierda abertzale”, dijo la edil de Bildu. “¿Van a aplicar la misma censura franquista de Vox en materia cultural como en Madrid?”, inquirió a García-Barberena. Y ésta le replicó que era únicamente a ella, a Beloki, la que un tribunal le había dicho que censuraba. “Y le obligó a poner en marcha una exposición que había retirado contra las víctimas de ETA porque no le gustaba”.



García-Barbena insistió en que el contrato se firmó el 12 julio - “dos días antes de que dejara el cargo”- y saltándose el procedimiento administrativo. “Por un gusto personal”, dijo, al igual que: “Como si hubiera contratado a Katiporreta para la fiesta de cumpleaños de su hija”. Palabras por la que más tarde se disculpó al pedirle Beloki que no hiciera alusión personal a su familia.



Te puede interesar

Te puede interesar

Selección DN+