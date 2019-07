17/07/2019 a las 09:32

No hay encierro, ni la masificación de las fiestas de San Fermín, pero los que se han quedado con más ganas de fiesta pueden recordar alguno de los actos típicos de las fiestas de julio en un fin de semana repleto de actividades y buen ambiente en las fiestas pequeñas de Pamplona.



Se celebran del 27 al 29 de septiembre de 2019 y no falta la tradicional salida de la comparsa de gigantes y cabezudos que recorren las calles de la ciudad. Las fiestas de San Fermín de Aldapa toman el casco viejo durante todo el fin de semana con un intenso programa de actividades en el que no puede faltar música en la calle, procesión, comidas populares y más de 150 actividades. Y, por supuesto, entretenimiento para los más pequeños con hinchables, chocolatada o un encierro infantil.



Las fiestas se celebran en esta fecha porque se cumple la onomástica de la muerte por decapitación de San Fermín en Amiens en el año 303 d.c. por profesar la religión cristiana. Por ello se celebran dos celebraciones religiosas. Por un lado, el 25 de septiembre la parroquia de San Lorenzo celebra el martirio de San Fermín. La capilla del santo se viste de gala para recordar este momento. Por otro lado, el domingo de fiestas a las 11.30, en la basílica de San Fermín de Aldapa, se oficia otra función religiosa y se saca como todos los años en procesión la efigie de San Fermín propia de esta basílica acompañada por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.



Las fiestas las organiza la Comisión de Fiestas del Casco Antiguo y el Ayuntamiento de Pamplona y se apoya por un programa vecinal.

